Nel 2007 i media riportano che Epstein è stato espulso dal club privato Mar-a-Lago perché ha molestato la figlia di un membro del club.

Nel luglio del 2025, Trump racconta la storia in modo diverso: Epstein aveva sottratto dipendenti donne al club. «Gli dissi: ‹Non farlo mai più›. E lui lo fece di nuovo. È stato allora che l'ho cacciato», ha raccontato il tycoon ai media.