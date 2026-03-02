  1. Clienti privati
La gente fugge in panico Ecco un nuovo video che mostra lo schianto del drone sull'aeroporto di Dubai

Sven Ziegler

2.3.2026

Dopo gli attacchi iraniani a Dubai, un video di sorveglianza mostra il momento dell'impatto all'aeroporto internazionale. Si vede un'esplosione in una sala partenze, mentre le persone fuggono in preda al panico.

02.03.2026

Nicole Agostini

02.03.2026, 20:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L’aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato dagli attacchi iraniani.
  • Una sala partenze è stata leggermente colpita e quattro dipendenti sono rimasti feriti.
  • Un nuovo video di sorveglianza mostra il momento dell'esplosione e la fuga dei passeggeri.
L'aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato dagli attacchi iraniani del fine settimana. Secondo i responsabili dello scalo, una sala partenze ha riportato danni lievi, mentre quattro dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica.

Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente e alcune aree dei terminal sono state evacuate. I video diffusi sui social network mostrano fumo all’interno di una parte dello scalo e lo sfollamento di passeggeri e personale.

Circa 20'000 viaggiatori bloccati. L'aeroporto di Dubai colpito dai missili, ecco i video che mostrano il fumo e il caos

Circa 20'000 viaggiatori bloccatiL'aeroporto di Dubai colpito dai missili, ecco i video che mostrano il fumo e il caos

Un video mostra ora il momento in cui il drone colpisce l'aeroporto. Nelle immagini di sorveglianza della sala check-in si vede all'improvviso una forte esplosione, mentre le persone presenti si danno alla fuga.

