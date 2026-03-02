Un video mostra un drone che colpisce l'aeroporto di Dubai Dopo gli attacchi iraniani a Dubai, un video di sorveglianza mostra il momento dell'impatto all'aeroporto internazionale. Si vede un'esplosione in una sala partenze, mentre le persone fuggono in preda al panico. 02.03.2026

Dopo gli attacchi iraniani a Dubai, un video di sorveglianza mostra il momento dell'impatto all'aeroporto internazionale. Si vede un'esplosione in una sala partenze, mentre le persone fuggono in preda al panico.

Nicole Agostini Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L’aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato dagli attacchi iraniani.

Una sala partenze è stata leggermente colpita e quattro dipendenti sono rimasti feriti.

Un nuovo video di sorveglianza mostra il momento dell'esplosione e la fuga dei passeggeri. Mostra di più

L'aeroporto internazionale di Dubai è stato danneggiato dagli attacchi iraniani del fine settimana. Secondo i responsabili dello scalo, una sala partenze ha riportato danni lievi, mentre quattro dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica.

Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente e alcune aree dei terminal sono state evacuate. I video diffusi sui social network mostrano fumo all’interno di una parte dello scalo e lo sfollamento di passeggeri e personale.

Un video mostra ora il momento in cui il drone colpisce l'aeroporto. Nelle immagini di sorveglianza della sala check-in si vede all'improvviso una forte esplosione, mentre le persone presenti si danno alla fuga.