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Durante la cena di gala Corre armato e supera i controlli! Ecco un nuovo video sul fallito attentato a Donald Trump 

SDA

1.5.2026 - 07:28

L'aggressore è accusato di tentato omicidio ai danni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (Foto archivio)
L'aggressore è accusato di tentato omicidio ai danni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (Foto archivio)
Keystone

Un nuovo filmato mostra l'uomo sospettato di aver aperto il fuoco durante la cena del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca, cinque giorni fa, mentre attraversa un varco con metal detector, secondo quanto riporta AFP.

Keystone-SDA

01.05.2026, 07:28

01.05.2026, 10:24

All'hotel Hilton di Washington. Con pistole e coltelli alla cena dei media di Trump, sventato un attentato

All'hotel Hilton di WashingtonCon pistole e coltelli alla cena dei media di Trump, sventato un attentato

Il filmato è stato diffuso dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di Washington.

Nel video di sorveglianza, condiviso su X da Jeanine Pirro, si vede Cole Allen, 31 anni, armato di fucile, correre attraverso un metal detector di sicurezza alle 20:36, ora locale, presso l'hotel Hilton nel cuore di Washington, con indosso una camicia nera e una cravatta rossa e l'arma in mano.

Punta il fucile contro un agente, che spara diversi colpi.

«Diffondiamo un video già presentato al tribunale federale degli Stati Uniti, che mostra Cole Allen sparare a un agente dei Servizi Segreti statunitensi mentre tentava di assassinare il presidente alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca», ha scritto la Procura degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia su X, condividendo il video.

Altri filmati mostrano Allen mentre ispeziona l'hotel Hilton la notte prima dell'attacco.

Secondo l'accusa, il sospettato, accusato di tentato omicidio di Donald Trump, avrebbe chiaramente «premeditato» le sue azioni.

È stato arrestato immediatamente dopo l'attacco, senza poter avvicinarsi al presidente o ad altri ospiti. Rischia l'ergastolo.

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