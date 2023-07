Il presidente del Niger deposto Mohamed Bazoum in un'immagine d'archivio del 22 giugno. Keystone

L'Ecowas, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ha dato un ultimatum di una settimana ai golpisti in Niger per il ripristino dell'ordine costituzionale e del governo civile del presidente Mohamed Bazoum.

La Comunità non esclude l'uso della forza se ciò non accadrà, hanno deciso i leader riuniti ad Abuja, in Nigeria.

L'organizzazione ha anche imposto sanzioni economiche «immediate» al Niger.

SDA