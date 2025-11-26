  1. Clienti privati
In visita a Beirut Egitto: «L'escalation in Medio Oriente non giova a nessuno»

26.11.2025 - 17:08

In Medio Oriente è in atto «una vera e propria escalation che non giova a nessuno», mentre «l'esperienza ha dimostrato il fallimento di tutte le soluzioni militari».

Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, oggi in visita a Beirut, dove ha incontrato il presidente Joseph Aoun e le altre cariche istituzionali.

«Sono in corso intensi contatti con tutte le parti per allentare la tensione e promuovere soluzioni politiche», ha detto ancora il ministro egiziano, affermando che ogni componente dello Stato libanese e ogni comunità religiosa va preservata, così come l'indipendenza del processo decisionale libanese.

Incontrando il presidente libanese Aoun a Beirut, Abdelatty ha rivolto gli auguri, a nome del presidente Abdel Fattah Al Sisi, per la celebrazione del giorno dell'indipendenza, sottolineando la necessità di preservare il progresso e l'unità nazionale del Libano. La sua visita a Beirut, la quarta in meno di un anno e mezzo, «riflette l'impegno della leadership egiziana a sostenere il Libano in questa fase critica».

L'Egitto è preoccupato per l'escalation dell'aggressione israeliana sul territorio libanese, e sottolinea la necessità di sforzi concertati per impedire che la situazione degeneri ulteriormente e chiede «la piena attuazione della Risoluzione 1701 per garantire il ritiro delle forze israeliane e la cessazione delle violazioni della sovranità libanese».

Aoun ha auspicato il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione. L'incontro ha anche affrontato gli sviluppi regionali, durante i quali il Ministro Abdelatty ha illustrato gli sforzi in atto da parte dell'Egitto, in collaborazione con i partner internazionali, per consolidare l'accordo di pace di Sharm el-Sheikh, confermando che preparativi sono in corso per la Conferenza Internazionale sulla Rapida Ripresa e Ricostruzione di Gaza.

Abdelatty ha poi incontrato il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri e il presidente del Consiglio dei ministri, Nawaf Salam auspicando un rafforzamento ulteriore dei rapporti tra i due Paesi.

