  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Egitto Presenti anche Netanyahu e Abu Mazen al vertice di Sharm el-Sheikh

SDA

13.10.2025 - 11:30

Anche il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sarà oggi pomeriggio a Sharm el-Sheikh.
Anche il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sarà oggi pomeriggio a Sharm el-Sheikh.
Keystone

Sia il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu parteciperanno al vertice per un'intesa tra lo Stato ebraico e il movimento islamista Hamas a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Keystone-SDA

13.10.2025, 11:30

13.10.2025, 11:42

Si tratta di «consolidare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e riaffermare il loro impegno a rispettarlo», indica su Facebook il portavoce della presidenza egiziana, Mohamed Ibrahim Abdel Khaleq El-Shennawy.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
La bizzarra dichiarazione di Donald Trump sull'aldilà suscita perplessità
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire

Altre notizie

«Forse sono già in paradiso». La bizzarra dichiarazione di Donald Trump sull'aldilà suscita perplessità

«Forse sono già in paradiso»La bizzarra dichiarazione di Donald Trump sull'aldilà suscita perplessità

Normalizzare le relazioni. Per la prima volta un presidente indonesiano fa visita a Israele

Normalizzare le relazioniPer la prima volta un presidente indonesiano fa visita a Israele

Cessate il fuoco a Gaza. Trump: «La vittoria di Israele porti pace in Medio Oriente»

Cessate il fuoco a GazaTrump: «La vittoria di Israele porti pace in Medio Oriente»