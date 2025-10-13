EgittoPresenti anche Netanyahu e Abu Mazen al vertice di Sharm el-Sheikh
SDA
13.10.2025 - 11:30
Sia il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu parteciperanno al vertice per un'intesa tra lo Stato ebraico e il movimento islamista Hamas a Sharm el-Sheikh, in Egitto.
Keystone-SDA
13.10.2025, 11:30
13.10.2025, 11:42
SDA
Si tratta di «consolidare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e riaffermare il loro impegno a rispettarlo», indica su Facebook il portavoce della presidenza egiziana, Mohamed Ibrahim Abdel Khaleq El-Shennawy.