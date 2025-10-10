  1. Clienti privati
Medio Oriente Egitto: «Il vertice su Gaza con Trump si terrà la prossima settimana»

SDA

10.10.2025 - 19:19

Il vertice di Donald Trump su Gaza con i leader mondiali è in programma per martedì, anche se potrebbe essere anticipato a lunedì. (Immagine d'archivio di ieri)
Il vertice di Donald Trump su Gaza con i leader mondiali è in programma per martedì, anche se potrebbe essere anticipato a lunedì. (Immagine d'archivio di ieri)
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha in programma un vertice su Gaza in Egitto la prossima settimana con i leader mondiali.

Keystone-SDA

10.10.2025, 19:19

10.10.2025, 19:29

Lo riporta il sito statunitense di notizie politiche Axios citando alcune fonti, secondo le quali al vertice ci saranno i leader di Germania, Francia, Regno Unito Italia, Qatar, Giordania, Turchia e Arabia Saudita. Al momento non è prevista la partecipazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Trump è atteso in Israele lunedì mattina ora locale. Il presidente americano parlerà alla Knesset, il parlamento dello Stato ebraico, e incontrerà le famiglie degli ostaggi, riporta ancora Axios citando alcune fonti, secondo le quali Trump nel pomeriggio di lunedì volerà in Egitto per la cerimonia della firma dell'accordo di pace.

Trump quindi parteciperà al vertice con i leader mondiali su Gaza, al momento in programma per martedì anche se potrebbe essere anticipato a lunedì. L'incontro si terrà a Sharm el-Sheikh.

