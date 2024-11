Il presidente Nayib Bukele ha ammesso che ci sono stati diversi errori negli arresti avvenuti nella lotta alle bande. Keystone

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha riconosciuto durante la visita in Costa Rica che 8'000 persone sono state arrestate per errore e poi rilasciate durante la «guerra» contro le bande armate.

Bukele ha anche accusato alcune Ong «di sinistra» di aver «inventato» la cifra di 30'000 innocenti in carcere.

Secondo le organizzazioni Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal e Movir, sarebbero circa 30'000 le persone innocenti tra le 83'000 detenute senza un ordine del tribunale, accusate di essere membri o complici di organizzazioni criminali, risultato dell'attivazione dal marzo 2022 dello stato di emergenza nel Paese centroamericano.

«Ovviamente non esiste una forza di polizia al mondo che sia perfetta», ha detto Bukele. «In El Salvador, come in Costa Rica, in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, vengono arrestate persone innocenti, ma è una cosa che accade ovunque», ha aggiunto.

