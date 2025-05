Papa Leone XIV. Keystone

Il vescovo svizzero Charles Morerod, che ha incontrato Leone XIV prima della sua elezione, lo descrive come una figura gentile, semplice e in continuità con Papa Francesco.

Il presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), Charles Morerod, ha incontrato in un'occasione il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, che porterà il nome di Leone XIV.

Ha detto di essere stato colpito dalla sua gentilezza, disponibilità e semplicità.

«Ho un'impressione molto positiva di lui», ha riassunto il vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo alla «RTS».

A suo avviso, il nuovo Papa può seguire le orme di Francesco, che lo ha nominato a capo del dicastero per i vescovi. «Non l'avrebbe fatto se non avesse avuto fiducia in lui».