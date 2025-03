Lunghe code davanti all'unico seggio elettorale a Nuuk. Keystone

L'opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese KNR. I partiti del governo uscente – guidato da Múte Bourup Egede – hanno registrato un netto calo.

Keystone-SDA SDA

Il voto è stato contraddistinto da un'ondata di nazionalismo per chiedere che l'isola artica, ambita dal presidente americano Donald Trump, raggiunga rapidamente l'indipendenza.

Il voto ha premiato il Partito democratico, formazione «social-liberale», con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. Netto calo invece per i partiti del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono al 21% (-15 punti percentuali rispetto al 2021) e i socialdemocratici di Siumut al 15% (-14 punti).

I quasi 60'000 cittadini groenlandesi hanno votato in massa. La partecipazione al voto, secondo i funzionari elettorali, è stata alta nell'unico seggio elettorale di Nuuk, la capitale. Inizialmente previsto per le 20.00 locali, l'orario di chiusura dei seggi è stato prolungato di mezz'ora per consentire a tutti gli elettori in fila di esprimersi.