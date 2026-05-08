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Gran Bretagna Alle elezioni locali, il Labour dimezzato, mentre il Reform è il primo partito

SDA

8.5.2026 - 09:10

Secondo i primi dati il leader di Reform UK Nigel Farage sembra avere motivo di festeggiare.
Secondo i primi dati il leader di Reform UK Nigel Farage sembra avere motivo di festeggiare.
Keystone

Pesantissima batosta per il Partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform Uk di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli in lizza in Inghilterra.

Keystone-SDA

08.05.2026, 09:10

08.05.2026, 09:17

Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i Conservatori, mentre guadagnano seggi – seppure più marginalmente rispetto a Farage – sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto «ecopopulista» Zack Polanski (sinistra radicale). I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi.

Al momento Reform Uk ha in Inghilterra – dove partiva da quota zero, non essendo stato ancora fondato all'epoca delle precedenti amministrative del 2021 – circa 100 seggi in più del Labour fra quelli in palio nei diversi consigli scrutinati.

Il partito di Starmer è invece testa a testa per numero di consiglieri eletti ieri con i Liberaldemocratici di Ed Davey (che cresce di qualche decina di seggi contro le centinaia guadagnate dal partito di Farage) e con i Tories di Kemi Badenoch: i quali ultimi perdono circa un terzo dei consiglieri che avevano nel 2021, ma possono consolarsi per non essere stati del tutto cannibalizzati a destra da Reform Uk e soprattutto per aver vinto in una delle amministrazioni simbolicamente più importanti in lizza a Londra, il municipio circoscrizionale di Westminster, dove ha sede la cittadella del potere britannico, sottraendone il controllo ai laburisti.

Gli alleati di Starmer insistono intanto nelle prime ore di scrutinio a difendere la leadership del premier, aggrappandosi alla differenza fra voto locale e quadro politico nazionale. Ma John McDonnell, dissidente della sinistra interna del Labour, definisce «inevitabile» – con questi risultati – una messa «in discussione» del ruolo del premier al vertice del partito (e quindi del governo), sebbene senza azzardare scadenze. Mentre stando a indiscrezioni del Times anche un ministro di spicco dell'attuale compagine, il titolare dell'Energia, Ed Miliband, avrebbe già sollecitato privatamente sir Keir (a dispetto delle smentite di una portavoce) a valutare la possibilità di fissare un calendario per dimettersi da qui a qualche mese al massimo.

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