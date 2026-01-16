  1. Clienti privati
Africa Elezioni in Uganda, 10 morti nell'assalto alla casa di un parlamentare

SDA

16.1.2026 - 12:50

Soldati ugandesi pattugliano oggi le strade di Kampala dopo le elezioni.
Soldati ugandesi pattugliano oggi le strade di Kampala dopo le elezioni.
Keystone

Un parlamentare dell'opposizione ugandese ha dichiarato all'agenzia francese Afp che ieri le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella sua casa, mentre nel Paese si svolgevano le elezioni, uccidendo 10 membri del suo team elettorale.

Keystone-SDA

16.01.2026, 12:50

16.01.2026, 13:08

Muwanga Kivumbi è membro del Parlamento per la National Unity Platform (Nup) nella zona di Butambala, nell'Uganda centrale. Il leader del suo partito e principale sfidante del presidente uscente Yoweri Museveni, Bobi Wine, è agli arresti domiciliari da ieri sera.

Museveni viene accusato dai gruppi per i diritti umani del Paese di «brutale repressione» contro l'opposizione nel tentativo di prolungare i suoi 40 anni al potere. Secondo i primi risultati, il presidente sarebbe in netto vantaggio su Wine, che aveva denunciato «pesanti brogli».

