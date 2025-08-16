  1. Clienti privati
Dopo il vertice Trump-Putin Domenica ci sarà una riunione della coalizione dei Volenterosi

SDA

16.8.2025 - 15:40

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron in una foto d'archivio.
KEYSTONE

Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz riuniranno domenica in videoconferenza i Paesi della coalizione dei Volenterosi alleati dell'Ucraina. Lo rende noto l'Eliseo.

Keystone-SDA

16.08.2025, 15:40

16.08.2025, 16:29

La riunione si terrà domenica alle 15 alla vigilia del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington.

L'ultima riunione in videoconferenza della Coalizione dei Volenterosi si era tenuta mercoledì 13 agosto.

