Dopo il vertice Trump-PutinDomenica ci sarà una riunione della coalizione dei Volenterosi
16.8.2025 - 15:40
Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz riuniranno domenica in videoconferenza i Paesi della coalizione dei Volenterosi alleati dell'Ucraina. Lo rende noto l'Eliseo.
SDA
La riunione si terrà domenica alle 15 alla vigilia del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington.
L'ultima riunione in videoconferenza della Coalizione dei Volenterosi si era tenuta mercoledì 13 agosto.