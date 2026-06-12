  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Con la quotazione in borsa Elon Musk è il primo «trilionario» del pianeta grazie a SpaceX

SDA

12.6.2026 - 18:18

Elon Musk può sorridere
Elon Musk può sorridere
Keystone

Elon Musk è ufficialmente diventato il primo «trilionario» del pianeta. Con la quotazione al Nasdaq di SpaceX, la cui capitalizzazione è schizzata oltre i 2'000 miliardi di dollari, il patrimonio personale del magnate è schizzato da circa 700 a quasi 1'100 miliardi.

Keystone-SDA

12.06.2026, 18:18

12.06.2026, 18:20

Intanto, SpaceX vola al suo esordio al Nasdaq con il simbolo Spcx, centrando subito una capitalizzazione oltre i 2'000 miliardi di dollari: il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi e sale a 150 dollari (+11%), meno dei 170-175 di prezzo indicativo segnalato in precedenza. Le azioni, nell'ambito dell'Ipo più grande della storia che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, sono state collocate al prezzo unitario di 135 dollari.

I più letti

Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Un pensionato distrugge una rarissima auto di lusso: ecco com'è successo
Diletta Leotta apre le porte della sua villa: arrivano Elodie e Franceska
Belen Rodriguez rompe il silenzio: «È arrivato il momento di dire la mia»

Altre notizie

Durante la visita in Spagna. Problema tecnico sull'aereo del papa, re Filippo sale a bordo e lo fa scendere

Durante la visita in SpagnaProblema tecnico sull'aereo del papa, re Filippo sale a bordo e lo fa scendere

Ecco com'è stato preso. Truffa da quasi mezzo milione, capo ufficio cantonale svizzero arrestato in Italia, vicino a Latina

Ecco com'è stato presoTruffa da quasi mezzo milione, capo ufficio cantonale svizzero arrestato in Italia, vicino a Latina

Riscaldamento delle acque. Il servizio meteorologico USA: «È iniziato El Niño nel Pacifico tropicale»

Riscaldamento delle acqueIl servizio meteorologico USA: «È iniziato El Niño nel Pacifico tropicale»