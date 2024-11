Elon Musk durante un comizio elettorale al Madison Square Garden KEYSTONE

Un segretario all'istruzione che vuole abolire la sua stessa agenzia, molti fedelissimi e l'uomo più ricco del mondo potrebbero presto sedere nel Gabinetto degli Stati Uniti. Ecco una panoramica dei possibili incarichi alla Casa Bianca sotto la presidenza di Donald Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Oltre ai volti noti, anche alcuni nuovi arrivati in politica possono sperare in un posto al tavolo del gabinetto sotto la sua presidenza.

Oltre al miliardario tecnologico Elon Musk, anche Robert Kennedy Jr, Richard Grenell e altri sono stati presi in considerazione per importanti posizioni alla Casa Bianca. Mostra di più

Quando il repubblicano Donald Trump tornerà alla Casa Bianca, a gennaio 2025, potrà decidere come occupare una serie di nuove posizioni in seno alla sua Amministrazione.

Quasi nessuno di coloro che hanno fatto parte dello staff del tycoon dal 2017 al 2021 sarà preso in considerazione, poiché la maggior parte di loro, questa volta, si rifiuta di seguirlo. Basti pensare che il suo ex capo dello staff John Kelly ha persino etichettato Trump come «fascista».

Circolano però voci secondo le quali alcune figure controverse, come il miliardario della tecnologia Elon Musk e l'attivista no-vax Robert F. Kennedy Jr., faranno parte del futuro gabinetto degli Stati Uniti.

Allora ecco una panoramica di quello che potrebbe succedere.

Elon Musk

Uno degli uomini più ricchi del mondo ha sostenuto Trump durante la campagna elettorale con molto denaro, con il suo social X come portavoce e con le sue stesse apparizioni. Gli Stati Uniti non hanno mai visto una tale interferenza di un multimiliardario.

E il tycoon ha mostrato il suo apprezzamento verso Musk nel suo discorso della vittoria, dicendo: «È nata una nuova stella... Elon!».

E quindi Trump destinerà quasi sicuramente al 53enne imprenditore dell'high-tech un posto nella sua Amministrazione, dove ridurrà la burocrazia e si libererà dei dipendenti pubblici.

Musk è strettamente legato al Pentagono e alla NASA, in particolare attraverso la sua società SpaceX, ed è soggetto a una supervisione normativa che potrebbe essere eliminata nella nuova Amministrazione.

Richard Grenell

Trump chiama Richard Grenell «il mio inviato». In quanto tale, Grenell ha causato un forte risentimento in Germania dando pubblicamente lezioni al Governo tedesco su quella che considerava la giusta politica estera in diverse occasioni durante i due anni in cui è stato ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino (2018-2020) e continua a farlo anche dopo il suo mandato.

Il 58enne è stato un sostenitore incondizionato dei repubblicani in campagna elettorale e spera di diventare il nuovo segretario di Stato. È stato preso in considerazione anche per il posto di consigliere per la sicurezza nazionale.

Ma di certo non è un diplomatico: solo pochi giorni fa ha definito su X «ingenuo» il ministro tedesco delle finanze Christian Linder, dopo che quest'ultimo aveva detto, durante una visita a Washington in vista della minaccia di dazi statunitensi, che in questi conflitti commerciali ci possono essere solo perdenti.

Robert F. Kennedy Jr.

Il nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy Jr. si è presentato come candidato indipendente alle elezioni presidenziali, ma si è ritirato ad agosto e ha poi espresso il suo sostegno a Trump.

In segno di gratitudine, il repubblicano gli ha promesso che sotto di lui avrebbe avuto un «ruolo importante» nella sanità.

Kennedy, che diffonde menzogne complottiste sulle vaccinazioni, viene quindi indicato come futuro segretario alla sanità. Nel suo discorso di vittoria, il neoeletto presidente USA ha annunciato che Kennedy «renderà l'America di nuovo sana».

Betsy DeVos

Betsy DeVos, già segretaria all'istruzione durante il primo mandato di Trump, si è distinta soprattutto perché come membro del gabinetto ha chiesto l'abolizione della sua stessa agenzia.

Ha inoltre introdotto nuove politiche sulla cattiva condotta sessuale, ha raccolto consensi per la libera scelta scolastica e continua a essere attiva nella politica dell'istruzione.

Un tempo sostenitrice del repubblicano, il loro rapporto si è deteriorato quando si è dimessa dal suo incarico dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

La miliardaria filantropa gode però del sostegno di alcuni parlamentari repubblicani, i quali vogliono che sia lei o qualcuno come lei a ricoprire l'incarico. Ciò ha a che fare anche con il fatto che la donna chiede l'introduzione di crediti d'imposta per la scelta scolastica.

DeVos ha dichiarato di non aspettarsi una chiamata da Trump, ma di essere aperta a un ritorno.

Jeff Clark

Jeff Clark è noto per aver esercitato pressioni sui funzionari del Dipartimento di giustizia nel 2020 per impedire il trasferimento di potere dopo la sconfitta di Trump. Di conseguenza, una Commissione disciplinare gli ha revocato la sua licenza di esercitare la professione di avvocato per due anni.

È stato inoltre incriminato insieme al tycoon in Georgia per il presunto tentativo di rovesciare i risultati delle elezioni.

Clark è stato indicato come candidato a un posto di primo piano nel Dipartimento di giustizia per la sua lealtà. In questo contesto per un breve periodo ha ricoperto il ruolo di vice procuratore generale presso la Divisione civile.

Lara Trump

A marzo Lara Trump, la nuora del 78enne, è stata nominata co-presidente del Comitato nazionale repubblicano (RNC), l'organo organizzativo del Partito.

La 42enne moglie del figlio di Trump, Eric, ha coordinato la raccolta di fondi durante la campagna elettorale e ha organizzato la convention per la nomina a luglio.

Membri del clan di famiglia, come la figlia Ivanka e il marito Jared Kushner, sono saliti alle più alte cariche governative durante il primo mandato di Trump.

Altri candidati

La stratega della campagna elettorale Susie Wiles, considerata l'architetto della rimonta di Trump, si dice che sarà il futuro capo dello staff della Casa Bianca.

Il governatore del North Dakota, Doug Burgum, è invece considerato in lizza per il posto di segretario all'energia, mentre il senatore Tom Cotton potrebbe diventare segretario alla difesa.

