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È in grado di governare? Emergono nuovi dettagli sulle gravi lesioni riportate da Mojtaba Khamenei

Oliver Kohlmaier

13.4.2026

Donne reggono i manifesti del nuovo capo di Stato iraniano. Dal suo insediamento, Khamenei non è apparso in pubblico.
Donne reggono i manifesti del nuovo capo di Stato iraniano. Dal suo insediamento, Khamenei non è apparso in pubblico.
Vahid Salemi/AP/dpa

Ci sono sempre più indicazioni che la nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, sia stata gravemente ferita. Le dichiarazioni di tre addetti ai lavori coincidono in gran parte con quelle fornite del segretario alla Difesa statunitense Hegseth.

Redazione blue News

13.04.2026, 11:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo un rapporto dei media, la nuova guida suprema dell'Iran è stata gravemente ferita nell'attacco aereo in cui è stato ucciso suo padre.
  • Mojtaba Khamenei avrebbe riportato gravi lesioni al volto e a una o entrambe le gambe.
  • Dal suo insediamento, Khamenei non è apparso in pubblico.
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Le indicazioni su possibili gravi lesioni riportate dalla nuova Guida suprema iraniana si fanno sempre più forti. Come riporta l'agenzia di stampa «Reuters», citando tre fonti, Mojtaba Khamenei sarebbe stato gravemente ferito nell'attacco in cui è stato ucciso suo padre.

Secondo il rapporto, il volto di Khamenei è stato sfigurato nell'attacco al complesso della Guida Suprema nel centro di Teheran e ha anche subito una grave ferita a una o a entrambe le gambe. Attualmente si sta riprendendo dalle gravi lesioni.

Tuttavia, secondo due delle tre fonti, Khamenei sta comunque partecipando a riunioni con alti funzionari in teleconferenza ed è coinvolto nelle decisioni su questioni importanti come la guerra e i negoziati con Washington.

Il luogo in cui si trova, il suo esatto stato di salute e la sua capacità di governare rimangono in gran parte un mistero per l'opinione pubblica, dal momento che non sono state diffuse foto, video o registrazioni audio che lo ritraggono dopo l'attacco aereo e la sua successiva nomina a successore del padre l'8 marzo.

Hegseth: «Ferito e probabilmente sfigurato»

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali iraniane sull'entità delle ferite riportate da Khamenei. Tuttavia, dopo la sua nomina a nuova Guida suprema, un giornalista della televisione di Stato lo ha definito «janbaz», un termine usato per i feriti gravi in guerra.

Le notizie sulle ferite di Khamenei sono coerenti con la dichiarazione del 13 marzo del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, che ha affermato che la Guida suprema è «ferita e probabilmente sfigurata».

Una fonte che ha familiarità con la valutazione dell'intelligence statunitense ha anche detto alla Reuters che si ritiene che Khamenei abbia perso una gamba.

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