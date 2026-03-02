Non è un ritorno alla normalità. (Immagine simbolica d'archivio) Keystone

Gli aeroporti di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, hanno indicato che voli «limitati» riprenderanno da stasera, tre giorni dopo la loro cancellazione poiché l'Iran aveva iniziato a colpire obiettivi nel Golfo. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian.

Keystone-SDA SDA

«Dubai Airports annuncia una ripresa limitata dei voli dall'aeroporto internazionale di Dubai (Dxb) e dal Dubai World Central-Al Maktoum International Airport (Dwc) a partire da questa sera», si legge in una nota.

Sia la compagnia Emirates che la concorrente a basso costo Flydubai hanno pure indicato che riprenderanno alcuni voli questa sera. Etihad Airways, che opera voli da Abu Dhabi, dal canto suo ha precisato che riprenderà i voli domani.

Qatar: abbattuti due jet provenienti dall'Iran

Intanto, il ministero della difesa del Qatar afferma, stando a quanto riferisce il canale televisivo britannico Sky News, che le sue forze armate hanno abbattuto due aerei SU24 di fabbricazione russa provenienti dall'Iran.