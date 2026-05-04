Il porto di Fujairah. (foto d'archivio= Keystone

Il ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti denuncia attacchi da parte di droni e missili iraniani.

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Un attacco con un drone ha provocato un incendio in un impianto energetico nell'emirato di Fujairah, hanno dichiarato le autorità, dopo molteplici allarmi lanciati dal governo.

«Le squadre della Protezione Civile di Fujairah sono intervenute immediatamente e stanno continuando a lavorare per domare l'incendio», ha affermato l'ufficio stampa di Fujairah in un comunicato. Fujairah ospita un importante porto, un oleodotto e altri impianti petroliferi che aggirano lo stretto di Hormuz, soggetto a forti restrizioni.