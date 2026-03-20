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Guerra in Medio Oriente Emirati e Kuwait rispondono ai raid missilistici

SDA

20.3.2026 - 07:01

Nuvola di fumo sopra l'aeroporto di Dubai
Nuvola di fumo sopra l'aeroporto di Dubai
Keystone

Gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait hanno dichiarato oggi, in comunicati separati, di aver risposto ad attacchi missilistici.

Keystone-SDA

20.03.2026, 07:01

20.03.2026, 07:38

Sempre nel Golfo, il Ministero dell'Interno del Bahrein ha riferito dell'attivazione delle sirene antiaeree, mentre il Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita ha segnalato l'intercettazione di un drone nella parte orientale del Paese.

Intanto un incendio è scoppiato in una raffineria appartenente alla compagnia petrolifera nazionale del Kuwait a seguito di attacchi di droni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale del Paese.

«La raffineria di Mina Al-Ahmadi, di proprietà della Kuwait National Petroleum Company (Knpc), è stata presa di mira questa mattina presto da diversi attacchi ostili di droni che hanno provocato incendi in alcune delle sue unità», portando alla chiusura di diverse di esse, secondo la Knpc, dopo un attacco avvenuto il giorno precedente allo stesso impianto che aveva già causato un incendio.

Secondo quanto riportato dai media statali, le autorità emiratine hanno dal canto loro arrestato almeno cinque membri di una «rete terroristica» legata all'Iran e al gruppo militante libanese Hezbollah.

La presunta rete avrebbe «cercato di infiltrarsi nell'economia nazionale e di attuare piani esterni che minacciassero la stabilità finanziaria del Paese» nell'ambito di «un piano strategico prestabilito in coordinamento con soggetti esterni legati a Hezbollah e all'Iran», ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale Wam citando l'apparato di sicurezza statale degli Emirati Arabi Uniti. Il comunicato include le foto segnaletiche dei cinque sospetti arrestati.

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