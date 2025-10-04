Per Trump, chiunque bruci la bandiera degli Stati Uniti deve andare in carcere. Keystone

«Come indicato nel mio ordine esecutivo del 25 agosto 2025, si informa che, d'ora in avanti, chiunque bruci la bandiera americana sarà soggetto a un anno di carcere. Sarete arrestati immediatamente»: lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth.

Il provvedimento è controverso perché finora anche bruciare la bandiera statunitense ha goduto della protezione del primo emendamento sulla libertà di espressione.