Stati UnitiEntra in vigore il provvedimento di Trump: un anno di carcere a chi brucia la bandiera degli Usa
4.10.2025 - 08:06
«Come indicato nel mio ordine esecutivo del 25 agosto 2025, si informa che, d'ora in avanti, chiunque bruci la bandiera americana sarà soggetto a un anno di carcere. Sarete arrestati immediatamente»: lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth.
Il provvedimento è controverso perché finora anche bruciare la bandiera statunitense ha goduto della protezione del primo emendamento sulla libertà di espressione.