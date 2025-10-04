  1. Clienti privati
Stati Uniti Entra in vigore il provvedimento di Trump: un anno di carcere a chi brucia la bandiera degli Usa

SDA

4.10.2025 - 08:06

Per Trump, chiunque bruci la bandiera degli Stati Uniti deve andare in carcere.
Per Trump, chiunque bruci la bandiera degli Stati Uniti deve andare in carcere.
Keystone

«Come indicato nel mio ordine esecutivo del 25 agosto 2025, si informa che, d'ora in avanti, chiunque bruci la bandiera americana sarà soggetto a un anno di carcere. Sarete arrestati immediatamente»: lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:06

04.10.2025, 08:31

Il provvedimento è controverso perché finora anche bruciare la bandiera statunitense ha goduto della protezione del primo emendamento sulla libertà di espressione.

