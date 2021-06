Entra in vigore l'eutanasia in Spagna, è il sesto Paese al mondo

La Spagna diventa il sesto Paese al mondo a permettere la morte indotta direttamente da un professionista sanitario. Keystone

«La mia vita è mia», diceva uno striscione esposto venerdì mattina a Puerta del Sol, piazza simbolo di Madrid: è lo slogan con cui persone favorevoli all'aiuto a morire hanno celebrato l'entrata in vigore in Spagna della legge sull'eutanasia.

Un momento che attendevano da molti anni e che colloca il Paese iberico tra i primi sei al mondo in cui si può praticare. «Oggi è una giornata di allegria», spiegavano i presenti ai media locali.

La norma è stata approvata definitivamente in Parlamento lo scorso marzo, che ha concesso tre mesi per permettere alle regioni di adattarvisi. Stabilisce che l'eutanasia (la morte indotta direttamente da un professionista sanitario) o il suicidio assistito (cioè il decesso autoindotto grazie ad un farmaco prescritto da un medico) possono essere richiesti da persone affette da una malattia «grave e incurabile» o da una patologia «grave, cronica e disabilitante», che provochino «una sofferenza insopportabile».

La prestazione è garantita dal sistema sanitario nazionale e vi ha diritto chi è residente nel Paese iberico da almeno 12 mesi.

Non tutti i nodi sono però già sciolti

Non tutti i nodi sull'applicazione della nuova legge sono però già sciolti. Ad esempio, alcune regioni non hanno ancora creato gli organismi preposti alla valutazione delle richieste di aiuto a morire, le commissioni di garanzia.

Un altro punto discusso è quello dei medici obiettori di coscienza: in alcuni territori sono state create delle liste dei professionisti che si rifiutano di praticare l'eutanasia, ma c'è chi critica questa strategia sostenendo che così alcuni potrebbero essere spinti a iscriversi a priori e invece sarebbe meglio che la riflessione sull'obiezione avvenisse caso per caso.

C'è anche da tenere in conto la tenace opposizione manifestata dagli ambienti più conservatori di un Paese all'avanguardia in molti aspetti riguardanti i diritti civili e allo stesso tempo di tradizione fortemente cattolica, nel quale il dibattito sull'eutanasia è aperto da più di vent'anni (emblematica la vicenda di Ramón Sampedro raccolta nel film premio Oscar Mare Dentro, del 2004).

Due delle principali formazioni politiche in Parlamento, il Partito Popolare (centro-destra) e Vox (ultradestra), hanno presentato ricorso contro la nuova legge presso la Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi a riguardo.

Oltre alla Spagna, l'eutanasia è praticata legalmente in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Canada e Colombia. A novembre entrerà in vigore in Nuova Zelanda.