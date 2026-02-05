  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica I democratici: «Se vinciamo alle Midterm chiediamo a Trump di deporre nel caso di Epstein»

SDA

5.2.2026 - 07:16

I democratici vogliono vincere le elezioni Midterm e chiamare Donald Trump a deporre.
I democratici vogliono vincere le elezioni Midterm e chiamare Donald Trump a deporre.
Keystone

I democratici chiederanno la testimonianza del presidente Donald Trump nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein qualora il partito dovesse ottenere il controllo della Camera a Midterm.

Keystone-SDA

05.02.2026, 07:16

05.02.2026, 09:50

Royal Family. L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte

Royal FamilyL'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte

Lo ha detto Robert Garcia, principale esponente democratico della Commissione di vigilanza della Camera Usa, secondo quando riferisce la Cnn.

Garcia ha sostenuto che i repubblicani hanno creato un nuovo precedente per la gestione dei casi che coinvolgono ex presidenti, avendo richiesto la deposizione di Bill Clinton.

«Credo che tutto debba essere preso in considerazione», ha dichiarato Garcia. «Ovviamente vogliamo parlare con il presidente Trump. Non c'è dubbio. È stato creato un nuovo precedente. Credo che sia qualcosa che prenderemo sicuramente in considerazione», ha aggiunto.

Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha detto alla Cnn che il presidente è stato trasparente riguardo ai suoi legami con il defunto finanziere pedofilo, regolarmente rispondendo alle domande della stampa, a differenza dei Clinton.

Garcia ha replicato affermando che il presidente della Camera «è abituato a fare tutto ciò che Trump gli dice di fare». «Quindi, per essere molto chiari, ovviamente vogliamo parlare con il presidente Trump in merito all'indagine su Epstein», ha concluso.

I complottisti si calmeranno?. Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli

I complottisti si calmeranno?Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli
Colpisce l'arbitra e si scusa scivolando sul parquet: il video diventa virale
Le email di Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein: «Sei una leggenda, sono al tuo servizio, sposami»

Altre notizie

Spionaggio. Intercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

SpionaggioIntercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

Francia. Macron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

FranciaMacron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

Proteste. Media, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

ProtesteMedia, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo