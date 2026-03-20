Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan Keystone

«Possa Egli, 'il dominatore' (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele». Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, utilizzando uno dei nomi usati nell'Islam per descrivere Dio: Kahrar, traducibile come «il dominatore» o «colui che sottomette».

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Come riferisce l'agenzia Anadolu, il leader turco si è espresso in questi termini parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Rize, località sul Mar Nero di cui la sua famiglia è originaria. «Che Dio ci protegga e ci preservi al più presto dalla calamità dei sionisti», ha aggiunto Erdogan nel suo discorso.

Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo. «Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone».

«Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo», ha aggiunto Erdogan, sottolineando che «il Medio Oriente è incandescente in questo momento».