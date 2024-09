Il presidente turco Tayyip Erdogan ha espresso tristezza per le vittime dell'esplosione coordinata di cercapersone in dotazione a esponenti di Hezbollah in Libano e Siria. (Foto d'archivio) Keystone

I tentativi da parte di Israele per allargare i conflitti nella regione sono pericolosi. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una telefonata con il premier libanese, Najib Miqati.

Nel colloquio Erdogan ha espresso tristezza per le vittime dell'esplosione coordinata di cercapersone in dotazione a esponenti di Hezbollah in Libano e Siria che ha portato ieri alla morte di una ventina di persone e circa 4mila feriti. I tentativi per fermare Israele continueranno, ha aggiunto il leader turco, come riferisce Anadolu.

