Australia Eroe dell'attentato a Sydney: «Ho voluto proteggere degli innocenti»

SDA

29.12.2025 - 08:04

Ahmed al Ahmed (nella foto con il premier australiano Anthony Albanese) è l'eroe di Sydney.
Ahmed al Ahmed (nella foto con il premier australiano Anthony Albanese) è l'eroe di Sydney.
Keystone

Ahmed al Ahmed, acclamato come un eroe per aver disarmato uno dei due attentatori dell'attentato di Bondi Beach, a Sydney (Australia), ha dichiarato a un'emittente televisiva americana di aver voluto impedire che persone innocenti venissero uccise.

Keystone-SDA

29.12.2025, 08:04

29.12.2025, 08:21

«Il mio obiettivo era semplicemente quello di prendergli l'arma e impedirgli di uccidere esseri umani e persone innocenti», ha dichiarato a Cbs News il fruttivendolo, la cui azione è stata filmata e trasmessa in tutto il mondo.

Ahmed ha ricordato il momento in cui, dopo essersi avvicinato da dietro, è saltato sulla schiena di uno degli uomini armati, tenendolo con la mano destra, e gli ha detto: «Getta l'arma, smettila di fare quello che stai facendo». È così riuscito a disarmare Sajid Akram, uno dei due attentatori, morto poi nell'attacco, per le autorità australiane un attentato antisemita. Il figlio, Naveed Akram, con cui ha guidato l'assalto, è attualmente in custodia di polizia. I due hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine durante la festa ebraica di Hanukkah, che si stava celebrando a Bondi Beach.

«Non volevo vedere gente uccisa davanti a me, non volevo vedere sangue, non volevo sentire il rumore della sua pistola, non volevo vedere gente urlare e implorare, chiedere aiuto», ha detto Ahmed, rivivendo la scena. «So di aver salvato molte vite, ma mi dispiace per quelle che sono andate perse», ha aggiunto l'uomo che è stato colpito più volte alla spalla durante la colluttazione e ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici.

Ahmed, padre di due figli, è emigrato in Australia dalla Siria nel 2007, ha raccontato lo zio Mohammed, un contadino, pochi giorni dopo la sparatoria nella città natale di Ahmed, Al-Nayrab, aggiungendo che le sue azioni sono state «un motivo di orgoglio per noi e per la Siria». Il governo australiano ha accelerato le procedure e concesso diversi visti alla famiglia di Ahmed, hanno riportato i media locali. «Ahmed ha dimostrato il coraggio e i valori che cerchiamo in Australia», ha affermato in una nota il ministro degli Interni Tony Burke.

