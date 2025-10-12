I due paesi non sono mai stati in buoni rapporti, ma a partire dal 2021, quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, le tensioni sono aumentate. KEYSTONE

L'Afghanistan dei talebani e il Pakistan si avvicinano pericolosamente alla guerra. Dopo anni di crescente tensione per l'attività incrociata di ribelli dalle due parti nel territorio dell'altro, i due paesi confinanti sono stati scossi da una notte di furibondi combattimenti lungo il montagnoso confine Durand, con un blitz multiplo dei talebani che ha colpito in vari punti lungo il confine e che, secondo quanto affermano gli afghani, ha provocato la morte di 58 soldati di Islamabad e nove miliziani di Kabul oltreconfine.

Keystone-SDA SDA

Una nottata di violenza seguita al mattino da minacce: il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, ha promesso una risposta «forte ed efficace», accusando gli afghani di aver utilizzato «elementi terroristici» per un attacco che il governo pachistano definisce «non provocato».

Tutto il contrario di quanto rivendicato da Kabul, dove il portavoce del governo dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha stimato l'uccisione di 58 soldati pakistani e il ferimento di altri 30 e ha qualificato l'azione come «rappresaglia» per delle esplosioni avvenute giovedì notte a Kabul, che i talebani hanno attribuito ad un «raid aereo pachistano»: raid negati da Islamabad, che però avoca a sé il diritto di «difendersi» dalle azioni dei miliziani ostili che reputa essere mossi dai talebani.

Un'alleanza Afghanistan-India?

A Islamabad pare più che una coincidenza che Kabul «abbia attaccato il Pakistan proprio mentre il ministro degli esteri afghano è in visita in India», da dove «vengono rilasciate dichiarazioni anti-pachistane congiunte», come dichiara il ministero dell'Informazione.

Da parte sua, Mujahid ha dichiarato ai giornalisti che Kabul «ha fermato la rappresaglia a mezzanotte» grazie alla mediazione di Arabia Saudita e Qatar, accusando poi Islamabad di aver attaccato domenica mattina le forze di confine. Uno strascico della battaglia della notte viene effettivamente segnalata al confine da Al Jazeera, secondo cui Kabul sta schierando carri armati e armi pesanti in diverse zone della provincia afghana di Kunar, vicino alla frontiera.

Dal 2021, l'aumento delle tensioni

Pakistan e Afghanistan, che non sono mai stati in buoni rapporti, sono scivolati in una spirale di tensione da quando i talebani hanno ripreso il potere con le armi nell'agosto del 2021, con periodici scambi di tiri o scontri al confine.

Islamabad accusa Kabul di usare i miliziani di Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani pachistani, considerati legati a quelli afghani, per destabilizzare, dando loro protezione in territorio afghano. E, in aggiunta, di manovrare contro il Pakistan i separatisti di etnia balucia di Fitna-e-Hindustan.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite di quest'anno, il Ttp «riceve un sostanziale supporto logistico e operativo dalle autorità de facto», riferendosi al governo talebano di Kabul. Più di 500 persone, tra cui 311 soldati e 73 poliziotti, sono state uccise in attacchi tra gennaio e il 15 settembre, ha dichiarato venerdì un portavoce militare pakistano.

La scintilla iniziale

La tensione fra i due paesi confinanti si è poi impennata all'inizio della settimana, con una serie di attacchi dei Ttp nel Khyber Pakhtunkhwa (Kp), la provincia tribale autonoma nel nord-ovest del Pakistan, contro le forze di sicurezza pachistane, uccidendo circa 30 soldati e poliziotti.

Secondo Kabul, il Pakistan ha reagito alzando il tiro, con raid aerei su un mercato di Margha, nella provincia afghana di Paktika, oltre che su Kabul stessa.