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Gli attacchi alle risorse idriche sono rari in tempo di guerra, ma sono emersi nel conflitto mediorientale, in particolare con gli attacchi agli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare, un settore vitale per milioni di persone nella regione. In seguito all'ultimatum di Donald Trump, che minacciava di distruggere le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto rapidamente lo Stretto di Hormuz, l'Iran ha alzato la posta in gioco. Il suo obiettivo ora sono gli impianti di desalinizzazione dell'acqua nella regione.

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«Chiunque osi attaccare l'acqua scatenerà una guerra ben più vasta di quella che stiamo vivendo oggi», ha avvertito l'economista Esther Crauser-Delbourg, intervistata dall'Afp.

In Iran, le infrastrutture di gestione idrica hanno subito danni significativi a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani, secondo il governo. Decine di impianti di trasmissione e trattamento dell'acqua sono stati presi di mira negli attacchi, che hanno distrutto parti di reti di approvvigionamento critiche, ha precisato oggi il ministro dell'Energia Abbas Aliabadi, mentre in Bahrein, un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare è stato danneggiato l'8 marzo da un attacco di droni lanciato da Teheran come rappresaglia per un attacco attribuito agli Stati Uniti contro un impianto di desalinizzazione iraniano.

In una delle regioni più aride del mondo, dove la disponibilità di acqua è dieci volte inferiore alla media globale secondo la Banca Mondiale, gli impianti di desalinizzazione svolgono un ruolo vitale nell'economia e nell'approvvigionamento di acqua potabile per milioni di abitanti.

Circa il 42% della capacità mondiale di desalinizzazione si trova in Medio Oriente, secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Nature. Negli Emirati Arabi Uniti, il 42% dell'acqua potabile proviene da questi impianti, il 90% in Kuwait, l'86% in Oman e il 70% in Arabia Saudita, come dettagliato in un rapporto del 2022 dell'Istituto francese di relazioni internazionali (Ifri). «Lì, senza acqua desalinizzata, non c'è nulla», ha aggiunto Esther Crauser-Delbourg. Questo è particolarmente strategico nelle grandi aree metropolitane come Dubai e Riad.