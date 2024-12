Fino a 20 dispersi in un'esplosione in un edificio residenziale all'Aia Non sono ancora chiare le cause di quanto successo. Immagine: sda I soccorritori trasportano un corpo trovato nel sito di un edificio parzialmente crollato dopo un incendio e un'esplosione, a L'Aia, Paesi Bassi, 07 dicembre 2024. Un edificio di tre piani è parzialmente crollato il 7 dicembre, dopo un'esplosione e un incendio. Immagine: KEYSTONE Numerosi vigili del fuoco e servizi di soccorso sono intervenuti sul luogo dell'esplosione. Immagine: dpa Le operazioni di spegnimento e soccorso nell'edificio colpito all'Aia sono proseguite. Immagine: Phil Nijhuis/AP I danni causati dall'esplosione e dal crollo parziale di un edificio residenziale all'Aia sono enormi. Immagine: Phil Nijhuis/AP Quattro persone sono state inizialmente tratte in salvo dopo un'esplosione e un incendio in un edificio residenziale a L'Aia. Immagine: dpa Fino a 20 dispersi in un'esplosione in un edificio residenziale all'Aia Non sono ancora chiare le cause di quanto successo. Immagine: sda I soccorritori trasportano un corpo trovato nel sito di un edificio parzialmente crollato dopo un incendio e un'esplosione, a L'Aia, Paesi Bassi, 07 dicembre 2024. Un edificio di tre piani è parzialmente crollato il 7 dicembre, dopo un'esplosione e un incendio. Immagine: KEYSTONE Numerosi vigili del fuoco e servizi di soccorso sono intervenuti sul luogo dell'esplosione. Immagine: dpa Le operazioni di spegnimento e soccorso nell'edificio colpito all'Aia sono proseguite. Immagine: Phil Nijhuis/AP I danni causati dall'esplosione e dal crollo parziale di un edificio residenziale all'Aia sono enormi. Immagine: Phil Nijhuis/AP Quattro persone sono state inizialmente tratte in salvo dopo un'esplosione e un incendio in un edificio residenziale a L'Aia. Immagine: dpa

È salito ad almeno 5 morti accertati e 5 feriti, di cui due gravi, il bilancio provvisorio delle vittime dell'esplosione che ha fatto crollare una palazzina residenziale di tre piani nella capitale olandese l'Aja, dove si continua a scavare per il secondo giorno.

Non è ancora chiaro quanti siano i dispersi, rimasti sepolti sotto le macerie di ben cinque appartamenti.

Oltre al quinto cadavere estratto dalle macerie durante la notte, circa 12 ore dopo l'esplosione sulla quale si sta ancora indagando, ci sono anche 5 feriti, 4 dei quali sono ricoverati in ospedale, 2 di loro in gravi condizioni, e uno medicato sul posto in ambulanza.

La polizia ha fatto appello ai testimoni perché si facciano avanti dopo la segnalazione di un'auto allontanatasi in velocità dal luogo alle 06.15 subito dopo l'esplosione.

