Un'esplosione di importanti dimensioni si è verificata a Roma. (Immagine simbolica d'archivio). Keystone

Almeno dieci persone sono rimaste ferite a Roma in un'esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina in via dei Gordiani. Un pompiere è stato ricoverato.

Keystone-SDA SDA

Nella deflagrazione sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore sanitario. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l'incendio.

Al momento dell'esplosione un forte boato è stato sentito in molti quartieri della capitale italiana.

Si è poi levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. In seguito all'episodio è stata anche chiusa la fermata della metropolitana Teano.