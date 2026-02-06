  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pakistan Esplosione in una moschea a Islamabad, oltre 30 morti e 100 feriti

SDA

6.2.2026 - 12:04

Funzionari della sicurezza pakistana e soccorritori sul luogo dell'esplosione
Funzionari della sicurezza pakistana e soccorritori sul luogo dell'esplosione
Keystone

Si aggrava ad almeno 31 morti e più di 100 feriti, il bilancio dell'esplosione che ha colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferisce l'amministrazione distrettuale della città.

Keystone-SDA

06.02.2026, 12:04

06.02.2026, 12:11

Secondo le autorità, l'esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì a Qasr-e-Khadijatul Kubra, un imambargah nella zona di Terlai, nella periferia della capitale. Testimoni oculari parlano di un attentato suicida, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali.

Squadre di soccorso sono accorse sul posto poco dopo l'esplosione, mentre le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nei principali ospedali della città.

I più letti

Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Ecco quanto Trump ha guadagnato grazie ai dazi imposti alla Svizzera e chi ne paga il prezzo
L'Europa avrà un suo ombrello nucleare grazie a Trump? La situazione spiegata in 8 punti
Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Conflitti. Mosca: «Colloqui trilaterali di Abu Dhabi costruttivi e complessi»

ConflittiMosca: «Colloqui trilaterali di Abu Dhabi costruttivi e complessi»

Diritti delle donne. Guterres: «Nel mondo 230 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali»

Diritti delle donneGuterres: «Nel mondo 230 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali»

Russia. Attentato a Mosca al vice capo dell'intelligence militare russa Vladimir Alekseyev

RussiaAttentato a Mosca al vice capo dell'intelligence militare russa Vladimir Alekseyev