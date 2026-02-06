PakistanEsplosione in una moschea a Islamabad, oltre 30 morti e 100 feriti
SDA
6.2.2026 - 12:04
Si aggrava ad almeno 31 morti e più di 100 feriti, il bilancio dell'esplosione che ha colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferisce l'amministrazione distrettuale della città.
Keystone-SDA
06.02.2026, 12:04
06.02.2026, 12:11
SDA
Secondo le autorità, l'esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì a Qasr-e-Khadijatul Kubra, un imambargah nella zona di Terlai, nella periferia della capitale. Testimoni oculari parlano di un attentato suicida, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali.
Squadre di soccorso sono accorse sul posto poco dopo l'esplosione, mentre le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nei principali ospedali della città.