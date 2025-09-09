L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg (al centro) saluta da una barca che partecipa alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per rompere il blocco israeliano e fornire aiuti umanitari. Emilio Morenatti/AP/dpa

Un'esplosione si è verificata su una nave di aiuti della «Global Sumud Flotilla». L'organizzazione dice che si è trattato dell'attacco di un drone, mentre Israele parla di un difetto tecnico.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Una nave della «Global Sumud Flotilla» con a bordo Greta Thunberg ha preso fuoco al largo della Tunisia.

L'organizzazione sospetta un attacco di droni.

Nessuno è rimasto ferito.

Mentre i media arabi incolpano Israele, fonti israeliane parlano di un difetto tecnico. Mostra di più

Una nave della «Global Sumud Flotilla» (GSF), a bordo della quale si troverebbe l'attivista Greta Thunberg, ha preso fuoco al largo della costa tunisina.

Secondo l'organizzazione, la nave - battente bandiera portoghese - è stata colpita da un drone. Fortunatamente tutti e sei i membri dell'equipaggio sono rimasti illesi, ma l'incendio ha danneggiato sia il ponte principale che i magazzini dell'imbarcazione.

In una dichiarazione, la flottiglia ha affermato che l'aggressione non li fermerà. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, ha visitato il porto dopo l'incidente e ha parlato di un possibile attacco.

Ha inoltre sottolineato che già in precedenza c'erano state minacce contro la flottiglia.

Incidente o attacco?

Mentre i media arabi hanno incolpato Israele per quanto successo, quelli israeliani hanno parlato di un difetto tecnico come causa dell'esplosione. Anche la guardia costiera tunisina non ha trovato tracce di un drone e sospetta un difetto nelle apparecchiature di bordo.

Le telecamere di sorveglianza mostrano come l'equipaggio reagisca a un rumore, faccia scattare l'allarme e poco dopo avvenga l'esplosione. Albanese ha pubblicato il filmato online e ha chiesto una maggiore protezione per la flottiglia.

L'idea della flottiglia è quella di cercare di superare il blocco marittimo della Striscia di Gaza. In questo modo, gli aiuti, come alimenti per bambini e prodotti medici, dovrebbero raggiungere il territorio devastato dall'intervento militare di Israele.

Allo stesso tempo, gli attivisti vogliono attirare l'attenzione internazionale sull'emergenza umanitaria nella zona costiera densamente popolata, con circa due milioni di abitanti.