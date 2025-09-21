TensioniEstonia: domani riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sui jet russi
SDA
21.9.2025 - 12:48
Il ministero degli Esteri estone ha annunciato che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza domani a seguito dell'incursione di tre aerei russi nel suo spazio aereo.
Keystone-SDA
«Il 22 settembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza in risposta alla sfacciata violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia venerdì scorso», si legge in una nota del ministero.