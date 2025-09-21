  1. Clienti privati
Tensioni Estonia: domani riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sui jet russi

SDA

21.9.2025 - 12:48

Il ministro degli affari esteri estone Margus Tsahkna (foto d'archivio)
Keystone

Il ministero degli Esteri estone ha annunciato che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza domani a seguito dell'incursione di tre aerei russi nel suo spazio aereo.

Keystone-SDA

21.09.2025, 12:48

21.09.2025, 12:52

«Il 22 settembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza in risposta alla sfacciata violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia venerdì scorso», si legge in una nota del ministero.

