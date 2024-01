Il presidente dell'Estonia Alar Karis (a destra) con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante il loro incontro a Tallinn Keystone

«Non possiamo permetterci di mettere alcun limite al tipo di armi fornite all'Ucraina per raggiungere i suoi obiettivi militari e annullare le capacità di distruzione della Russia».

Lo ha detto il presidente dell'Estonia, Alar Karis, nel corso della conferenza stampa seguita al bilaterale, tenutosi stamane a Tallinn, con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky.

«L'Ucraina – ha aggiunto Karis – sta difendendo il mondo libero e democratico, ma le sue speranze di vittoria dipendono dal supporto occidentale. Questa guerra dimostrerà il grado di coesione dell'Occidente».

Il politico estone ha inoltre invitato i Paesi europei a impegnarsi per una più efficace difesa comune e ad aumentare sensibilmente la produzione militare in modo da poter aiutare l'Ucraina, prevenire altre guerre di aggressione e garantire la pace nel continente.

Da parte sua, Zelensky ha ringraziato l'Estonia per il supporto fornito all'Ucraina in termini militari, economici e umanitari. Il presidente ucraino ha lodato in particolare gli sforzi del Paese per il riconoscimento in ambito internazionale della responsabilità legale della Russia per la guerra in Ucraina e l'elaborazione di uno strumento legale per la confisca dei beni russi congelati e il loro utilizzo per la ricostruzione dell'Ucraina.

SDA