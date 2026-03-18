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Operazione internazionale L'Europol oscura quasi 20'000 contenuti web legati al terrorismo

SDA

18.3.2026 - 18:22

Oltre 17'300 i contenuti rimossi. (Foto simbolica)
Oltre 17'300 i contenuti rimossi. (Foto simbolica)
Keystone

Oltre 17'300 contenuti online legati a terrorismo ed estremismo sono stati rimossi in un'operazione internazionale coordinata da Europol, con un ruolo di primo piano della Spagna.

Keystone-SDA

18.03.2026, 18:22

18.03.2026, 18:24

Lo rende noto il Centro di Intelligence contro il Terrorismo e il Crimine organizzato del ministero dell'Interno spagnolo.

L'operazione, condotta tra il 19 febbraio e il 3 marzo, con la partecipazione di 13 Paesi europei, ha portato alla rimozione di oltre 11'300 indirizzi segnalati da Madrid, relativi in gran parte a contenuti audio ospitati su 22 piattaforme digitali, e pari circa al 65% del totale.

I materiali includevano discorsi di leader terroristi, canti jihadisti e file sonori utilizzati per propaganda e reclutamento.

L'operazione, denominata «Referral Action Day» (Rad), ha coinvolto complessivamente 40 piattaforme e si è concentrata sui contenuti audio, più difficili da individuare e analizzare rispetto a video e immagini.

Determinante il contributo dell'Unità nazionale di eliminazioni di Contenuti illeciti (Unec) spagnola, con il supporto di polizia nazionale, Guardia Civile e polizie catalana (Mossos d'Esquadra) e basca (Ertzaintza) – segnala il Centro di intelligence – oltre alla collaborazione con le piattaforme tecnologiche, per garantire una rimozione rapida ed efficace dei contenuti illegali.

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