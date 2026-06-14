  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mentre a Ginevra si protesta Évian si blinda in vista del G7, guerre e difesa dominano l'agenda: ecco il programma

SDA

14.6.2026 - 20:39

Domenica si sono verificati scontri fra manifestanti e polizia a Ginevra.
Domenica si sono verificati scontri fra manifestanti e polizia a Ginevra.
KEYSTONE

Vigilia di attesa a Évian-les-Bains, sulla riva francese del Lemano, dove lunedì arrivano i leader di un G7 che potrebbe essere cruciale per gli sviluppi delle crisi internazionali. Mentre sul lato elvetico del lago, a Ginevra, i manifestani protestano.

Keystone-SDA

14.06.2026, 20:39

Le due guerre domineranno la scena. Per quella in Medio Oriente, il presidente statunitense Donald Trump potrebbe presentarsi dagli alleati europei con la firma sull'accordo di pace (ma Teheran non conferma).

Per quella in Ucraina, invece, il capo dello Stato Volodymyr Zelensky spera in un bilaterale con l'inquilino della Casa Bianca dopo una «fantastica» telefonata domenica con il presidente degli Stati Uniti.

Ma all'Évian Resort, il grande spazio blindato da terra e dal cielo per proteggere il lavoro e il riposo dei capi di Stato e di governo, si parlerà anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partenariati e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e, naturalmente, di intelligenza artificiale.

Da martedì si aggiungeranno altri leader

Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui, che cominceranno lunedì pomeriggio con un primo faccia a faccia tra il presidente francese Emmanuel Macron e Trump e proseguiranno poi nella cena per i soli capi di Stato e di governo del G7, le sette maggiori economie liberali al mondo.

Soltanto la mattina, martedì, dopo sbarcheranno a Évian i leader dei paesi che il G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare: quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto.

Associati al G7 in terra francese anche i leader di Qatar, Emirati arabi ed Arabia Saudita, oltre a Zelensky, che parteciperà ad una sessione di lavoro la mattina di martedì con Trump.

Hormuz il primo dossier, la tregua in Ucraina il secondo

«Ad Évian – ha fatto sapere in questa vigilia la presidenza della della Repubblica francese – dobbiamo assicurarci di poter, con il presidente Trump, definire obiettivi comuni, primo fra tutti la riapertura di Hormuz».

La ripresa della navigazione nello Stretto e il ruolo che avranno i paesi europei che si sono proposti con un ruolo di garanti della circolazione - Francia e Regno Unito fra gli altri - sono il tema numero 1, immediatamente seguito dal tentativo dei leader europei di portare Trump dalla loro parte nel sostegno all'Ucraina.

Londra, Parigi e Berlino premono per un'apertura di negoziati di pace su basi molto diverse da quelle di un anno fa, dopo l'incontro tra Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska. Il primo ministro britannico Keir Starmer, Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che la Russia accetti una tregua immediata come «punto di partenza dei negoziati» e dia solide garanzie di sicurezza a Kiev, con il dispiegamento di una forza multinazionale.

A Ginevra i manifestanti protestano

Intanto, nei pressi della sede dell'ONU a Ginevra, si sono verificati scontri tra manifestanti - contrari al vertice - e le forze di polizia.

I dimostranti hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con granate lacrimogene. Sono stati presi di mira anche diversi edifici, tra cui quelli della società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers e della sede dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

Manifestazione contro il G7 a Ginevra
Manifestazione contro il G7 a Ginevra. Durante la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 a Évian, in Francia, domenica pomeriggio a Ginevra si sono verificati i primi scontri.

Durante la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 a Évian, in Francia, domenica pomeriggio a Ginevra si sono verificati i primi scontri.

Immagine: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Manifestazione contro il G7 a Ginevra. Gli striscioni invitano a dare una «risposta al fascismo, all’imperialismo e al capitalismo».

Gli striscioni invitano a dare una «risposta al fascismo, all’imperialismo e al capitalismo».

Immagine: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Manifestazione contro il G7 a Ginevra. Nella zona della stazione si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Inoltre, è stata incendiata un'auto.

Nella zona della stazione si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Inoltre, è stata incendiata un'auto.

Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Manifestazione contro il G7 a Ginevra. I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono udite diverse detonazioni.

I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono udite diverse detonazioni.

Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Manifestazione contro il G7 a Ginevra
Manifestazione contro il G7 a Ginevra. Durante la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 a Évian, in Francia, domenica pomeriggio a Ginevra si sono verificati i primi scontri.

Durante la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 a Évian, in Francia, domenica pomeriggio a Ginevra si sono verificati i primi scontri.

Immagine: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Manifestazione contro il G7 a Ginevra. Gli striscioni invitano a dare una «risposta al fascismo, all’imperialismo e al capitalismo».

Gli striscioni invitano a dare una «risposta al fascismo, all’imperialismo e al capitalismo».

Immagine: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Manifestazione contro il G7 a Ginevra. Nella zona della stazione si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Inoltre, è stata incendiata un'auto.

Nella zona della stazione si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Inoltre, è stata incendiata un'auto.

Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Manifestazione contro il G7 a Ginevra. I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono udite diverse detonazioni.

I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono udite diverse detonazioni.

Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Disordini si erano già verificati in precedenza. Nella zona della stazione ci sono stati scontri con la polizia ed è stata incendiata un'auto. Come riportato da un giornalista di Keystone-ATS, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine.

Si sono inoltre udite esplosioni e sono stati segnalati diversi atti di vandalismo, in particolare contro una banca.

Secondo la coalizione «NO G7», contraria al vertice e che si autodefinisce di resistenza contro il fascismo e l'imperialismo, la manifestazione ha riunito circa 20'000 persone, mentre la polizia ha stimato che i partecipanti alla partenza della marcia fossero 7000.

La manifestazione è stata sciolta intorno alle 19:00.

Mercoledì Trump si sposterà a Versailles

Il vertice si concluderà mercoledì, con la conferenza stampa di Macron alle 15:00 e quelle di altri leader – fra i quali la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente statunitense – sono in programma successivamente nel pomeriggio.

Il G7 si concluderà ma il programma continuerà con Trump e Macron, che insieme con le consorti saranno dopo un paio d'ore a Versailles, alle porte di Parigi. Nella storica Reggia, dove fu firmato nel 1783 il trattato che sanciva l'indipendenza americana, i due leader passeggeranno nei giardini, fra giochi d'acqua e di luci, poi all'interno, lungo la spettacolare Galleria degli specchi.

Quindi, la cena ma i dettagli organizzativi dell'evento, l'eventuale presenza di altre personalità, i successivi spostamenti, sono ancora tutti da scoprire.

I più letti

Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»
Tre fattori hanno fatto fallire l'iniziativa dell'UDC, uno è stato un boomerang
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
La Svizzera spreca occasioni a raffica e viene punita senza pietà: 3 i bocciati
Trump compie 80 anni, ecco la storia del figlio di immigrati e della sua famiglia

Il G7 di Évian

Crisi in Medio Oriente. G7: flottiglia di attivisti sul Lago Lemano per dire stop al «genocidio» in corso a Gaza

Crisi in Medio OrienteG7: flottiglia di attivisti sul Lago Lemano per dire stop al «genocidio» in corso a Gaza

Previste proteste. Sicurezza rafforzata a Ginevra per il vertice del G7 a Évian, in Francia

Previste protesteSicurezza rafforzata a Ginevra per il vertice del G7 a Évian, in Francia

Dal 15 al 17 giugno. Ecco quanti soldati svizzeri sono impiegati per la sicurezza durante il G7 di Évian, a cui la Svizzera non partecipa

Dal 15 al 17 giugnoEcco quanti soldati svizzeri sono impiegati per la sicurezza durante il G7 di Évian, a cui la Svizzera non partecipa

Altre notizie

Crisi nel Golfo Persico. Trump deplora attacco di Israele a Beirut

Crisi nel Golfo PersicoTrump deplora attacco di Israele a Beirut

Battuto il MAGA Spencer Pratt. Trump s'arrabbia dopo la sconfitta elettorale in California: «Stato del terzo mondo!»

Battuto il MAGA Spencer PrattTrump s'arrabbia dopo la sconfitta elettorale in California: «Stato del terzo mondo!»

Italia. A Bologna un passeggero stacca un pezzo di orecchio all'autista del bus

ItaliaA Bologna un passeggero stacca un pezzo di orecchio all'autista del bus