Domenica si sono verificati scontri fra manifestanti e polizia a Ginevra. KEYSTONE

Vigilia di attesa a Évian-les-Bains, sulla riva francese del Lemano, dove lunedì arrivano i leader di un G7 che potrebbe essere cruciale per gli sviluppi delle crisi internazionali. Mentre sul lato elvetico del lago, a Ginevra, i manifestani protestano.

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Le due guerre domineranno la scena. Per quella in Medio Oriente, il presidente statunitense Donald Trump potrebbe presentarsi dagli alleati europei con la firma sull'accordo di pace (ma Teheran non conferma).

Per quella in Ucraina, invece, il capo dello Stato Volodymyr Zelensky spera in un bilaterale con l'inquilino della Casa Bianca dopo una «fantastica» telefonata domenica con il presidente degli Stati Uniti.

Ma all'Évian Resort, il grande spazio blindato da terra e dal cielo per proteggere il lavoro e il riposo dei capi di Stato e di governo, si parlerà anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partenariati e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e, naturalmente, di intelligenza artificiale.

Da martedì si aggiungeranno altri leader

Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui, che cominceranno lunedì pomeriggio con un primo faccia a faccia tra il presidente francese Emmanuel Macron e Trump e proseguiranno poi nella cena per i soli capi di Stato e di governo del G7, le sette maggiori economie liberali al mondo.

Soltanto la mattina, martedì, dopo sbarcheranno a Évian i leader dei paesi che il G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare: quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto.

Associati al G7 in terra francese anche i leader di Qatar, Emirati arabi ed Arabia Saudita, oltre a Zelensky, che parteciperà ad una sessione di lavoro la mattina di martedì con Trump.

Hormuz il primo dossier, la tregua in Ucraina il secondo

«Ad Évian – ha fatto sapere in questa vigilia la presidenza della della Repubblica francese – dobbiamo assicurarci di poter, con il presidente Trump, definire obiettivi comuni, primo fra tutti la riapertura di Hormuz».

La ripresa della navigazione nello Stretto e il ruolo che avranno i paesi europei che si sono proposti con un ruolo di garanti della circolazione - Francia e Regno Unito fra gli altri - sono il tema numero 1, immediatamente seguito dal tentativo dei leader europei di portare Trump dalla loro parte nel sostegno all'Ucraina.

Londra, Parigi e Berlino premono per un'apertura di negoziati di pace su basi molto diverse da quelle di un anno fa, dopo l'incontro tra Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska. Il primo ministro britannico Keir Starmer, Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedono che la Russia accetti una tregua immediata come «punto di partenza dei negoziati» e dia solide garanzie di sicurezza a Kiev, con il dispiegamento di una forza multinazionale.

A Ginevra i manifestanti protestano

Intanto, nei pressi della sede dell'ONU a Ginevra, si sono verificati scontri tra manifestanti - contrari al vertice - e le forze di polizia.

I dimostranti hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con granate lacrimogene. Sono stati presi di mira anche diversi edifici, tra cui quelli della società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers e della sede dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

Manifestazione contro il G7 a Ginevra Durante la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 a Évian, in Francia, domenica pomeriggio a Ginevra si sono verificati i primi scontri. Immagine: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gli striscioni invitano a dare una «risposta al fascismo, all’imperialismo e al capitalismo». Immagine: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nella zona della stazione si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Inoltre, è stata incendiata un'auto. Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono udite diverse detonazioni. Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Manifestazione contro il G7 a Ginevra Durante la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 a Évian, in Francia, domenica pomeriggio a Ginevra si sono verificati i primi scontri. Immagine: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gli striscioni invitano a dare una «risposta al fascismo, all’imperialismo e al capitalismo». Immagine: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nella zona della stazione si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Inoltre, è stata incendiata un'auto. Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine. Si sono udite diverse detonazioni. Immagine: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Disordini si erano già verificati in precedenza. Nella zona della stazione ci sono stati scontri con la polizia ed è stata incendiata un'auto. Come riportato da un giornalista di Keystone-ATS, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell'ordine.

Si sono inoltre udite esplosioni e sono stati segnalati diversi atti di vandalismo, in particolare contro una banca.

Secondo la coalizione «NO G7», contraria al vertice e che si autodefinisce di resistenza contro il fascismo e l'imperialismo, la manifestazione ha riunito circa 20'000 persone, mentre la polizia ha stimato che i partecipanti alla partenza della marcia fossero 7000.

La manifestazione è stata sciolta intorno alle 19:00.

Mercoledì Trump si sposterà a Versailles

Il vertice si concluderà mercoledì, con la conferenza stampa di Macron alle 15:00 e quelle di altri leader – fra i quali la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente statunitense – sono in programma successivamente nel pomeriggio.

Il G7 si concluderà ma il programma continuerà con Trump e Macron, che insieme con le consorti saranno dopo un paio d'ore a Versailles, alle porte di Parigi. Nella storica Reggia, dove fu firmato nel 1783 il trattato che sanciva l'indipendenza americana, i due leader passeggeranno nei giardini, fra giochi d'acqua e di luci, poi all'interno, lungo la spettacolare Galleria degli specchi.

Quindi, la cena ma i dettagli organizzativi dell'evento, l'eventuale presenza di altre personalità, i successivi spostamenti, sono ancora tutti da scoprire.