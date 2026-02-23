  1. Clienti privati
Gran Bretagna L'ex ambasciatore Mandelson arrestato per lo scandalo Epstein

SDA

23.2.2026 - 18:27

L'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson
L'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson
Keystone

Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard. Lo rivela Sky News.

Keystone-SDA

23.02.2026, 18:27

23.02.2026, 19:26

Il suo arresto è avvenuto nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

La Metropolitan Police ha dichiarato che l'arresto è avvenuto in base all'accusa di «cattiva condotta in ufficio pubblico». Dalle immagini diffuse da Sky News si vede Mandelson uscire dalla sua abitazione londinese di Camden scortato da due agenti in borghese che lo fanno salire su un'automobile.

Il fermo è scattato dopo le perquisizioni compiute da Scotland Yard in due proprietà dell'ex eminenza grigia, quella nella capitale britannica e l'altra nel Wiltshire (sud-ovest dell'Inghilterra).

I «leak» sotto accusa, venuti alla luce dalle email pubblicate negli Usa sullo scandalo Epstein, riguardano informazioni passate da Mandelson quando era ministro al faccendiere, fra il 2009 e il 2010, sulla stretta fiscale ai bonus dei banchieri dopo la crisi del 2008 e sull'approvazione del mega intervento Ue da 500 miliardi di euro per il salvataggio delle banche europee. Materiale che è stato classificato come sensibile per i mercati finanziari.

La vicenda dell'ex eminenza grigia, scelta dal premier laburista Keir Starmer prima come consigliere e poi come inviato britannico a Washington per poi silurarlo, aveva scatenato una bufera politica sul primo ministro compromettendone fortemente la sua leadership.

Poco prima dell'arresto, il ministro Darren Jones aveva riferito alla Camera dei Comuni affermando che la prima tranche di documenti relativi alla nomina di Mandelson a inviato britannico negli Usa sarà pubblicata a partire dal prossimo mese, come chiesto a gran voce dai partiti d'opposizione.

Jones ha aggiunto che uno di questi documenti è oggetto dell'indagine in corso della polizia di Londra su Mandelson e, pertanto, sarà pubblicato in una data successiva in accordo con Scotland Yard. Si tratta del secondo arresto eccellente nel Regno Unito per lo scandalo Epstein, dopo quello dell'ex principe Andrea.

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

