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Brasile L'ex presidente brasiliano Kubitschek fu ucciso dalla dittatura

SDA

9.5.2026 - 11:18

Un rapporto della Commissione brasiliana sui Morti e Desaparecidos sostiene che l'ex presidente Juscelino Kubitschek non morì in un incidente stradale nel 1976, ma fu assassinato dalla dittatura militare.

A destra l'architetto Lucio Costa, a sinistra il presidente Juscelino Kubitschek. durante i lavori della costruzione di Brasilia, immagini storiche, anni '50, Brasilia, Brasile, Sudamerica.
A destra l'architetto Lucio Costa, a sinistra il presidente Juscelino Kubitschek. durante i lavori della costruzione di Brasilia, immagini storiche, anni '50, Brasilia, Brasile, Sudamerica.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.05.2026, 11:18

09.05.2026, 11:38

Il documento, anticipato dalla Folha de S.Paulo e confermato da Tv Globo, dovrà però essere approvato dalla commissione per diventare posizione ufficiale dello Stato.

Il dossier, composto di oltre 5 mila pagine e redatto dalla storica Maria Cecília Adão, mette in discussione la versione ufficiale secondo cui l'auto di Kubitschek sarebbe stata coinvolta in un incidente sulla via Dutra, nello Stato di Rio de Janeiro.

Il rapporto si basa anche su una perizia del 2019 che esclude la collisione con un autobus come causa dell'incidente.

JK, presidente del Brasile dal 1956 al 1961 e fondatore di Brasilia, perse i diritti politici dopo il golpe militare del 1964.

Negli anni, diverse commissioni locali avevano già ipotizzato un attentato politico legato al contesto repressivo dell'Operazione Condor nel Cono Sud.

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