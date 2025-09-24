  1. Clienti privati
Con il 56,8% L'ex presidente Mutharika vince le elezioni e torna al potere in Malawi

SDA

24.9.2025 - 21:13

I sostenitori dell'ex presidente del Malawi Peter Mutharika
Keystone

L'ex presidente del Malawi, Peter Mutharika, è tornato al potere con il 56,8% dei voti alle elezioni della scorsa settimana: lo ha annunciato la commissione elettorale, poche ore dopo che il presidente in carica, Lazarus Chakwera, ha ammesso la sconfitta.

Keystone-SDA

24.09.2025, 21:43

Chakwera ha ottenuto il 33% delle schede elettorali espresse il 16 settembre, ha annunciato la commissione, in un voto dominato dall'impennata del costo della vita nel Paese tra i più poveri del mondo.

