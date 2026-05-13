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India L'ex star di Bollywood Vijay è il nuovo premier del Tamil Nadu

SDA

13.5.2026 - 11:12

Il nuovo primo ministro del Tamil Nadu ed ex attore di Bollywood, C. Joseph Vijay, si fan un selfie dopo il giuramento. Alla sua sinistra nell'immagine Rahul Gandhi, leader del partito del Congresso.
Il nuovo primo ministro del Tamil Nadu ed ex attore di Bollywood, C. Joseph Vijay, si fan un selfie dopo il giuramento. Alla sua sinistra nell'immagine Rahul Gandhi, leader del partito del Congresso.
Keystone

C. Joseph Vijay, l'ex star di Bollywood leader del Tvk, la formazione politica da lui fondata che ha sbaragliato i partiti storici nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu, ha ottenuto oggi la fiducia dall'Assemblea legislativa dello Stato, con 144 voti su 234.

Keystone-SDA

13.05.2026, 11:12

13.05.2026, 11:55

Ieri la nomina del suo astrologo di fiducia a Consigliere Politico speciale aveva suscitato malcontenti tra gli esponenti delle formazioni che lo sostengono e messo in dubbio la fiducia.

Oltre all'appoggio dei cinque parlamentari del Partito del Congresso, Vijay ha visto riconfermato oggi il sostegno delle formazioni politiche minori. Inoltre, 25 dei 47 eletti dell'Aiadmk, il partito dravidico che si è alternato al governo dello stato dal 1967 col Dmk, hanno scelto di concedere fiducia a Vijay.

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