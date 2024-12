Zoran Milanović è dato vincente già al primo turno. Keystone

In Croazia il presidente uscente, Zoran Milanović, appoggiato dai partiti di centrosinistra, avrebbe ampiamente vinto già al primo turno, con il 51,5 per cento delle preferenze le elezioni presidenziali svoltesi oggi.

Lo mostrano i primi exit poll diffusi dalle emittenti tv subito dopo la chiusura dei seggi alle 19. Se confermata dallo scrutinio, questa sarebbe un grande vittoria per Milanović e il centrosinistra, che ribalterebbe i sondaggi della vigilia che, seppur prevedendo un vantaggio, assegnavano a Milanović una percentuale sotto il 50% e il ballottaggio.

Dragan Primorac, il candidato dei conservatori guidati dal premier Andrej Plenković, al governo da quasi nove anni, avrebbe ottenuto il 19,23 per cento dei voti.

Degli altri sei candidati in lizza, registrano una buona tenuta con l'8,9 per cento Marija Selak Raspudić, filosofa e politica indipendente con posizioni di destra democratica e sovranista, e Ivana Kekin, parlamentare dei Verdi, che avrebbe ottenuto 8,3 punti percentuali. I restanti quattro contendenti, tutti di destra, restano sotto i cinque per cento dei voti.

La tornata elettorale è stata contrassegnata da una bassa affluenza che alle 16.30 ha raggiunto il 36,1 per cento dei 3,7 milioni di aventi diritto, il 2,7 per cento in meno rispetto alle presidenziali di cinque anni fa.