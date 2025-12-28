  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni Exit poll: in Kosovo, vince il partito di Kurti con il 43%-45%

SDA

28.12.2025 - 20:40

Nemmeno a questo giro Albin Kurti ha raggiunto la maggioranza necessaria per governare in autonomia.
Nemmeno a questo giro Albin Kurti ha raggiunto la maggioranza necessaria per governare in autonomia.
Keystone

Il partito Vetevendosje (Autodeterminazione, VV, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti, ha vinto le elezioni parlamentari di oggi in Kosovo.

Keystone-SDA

28.12.2025, 20:40

28.12.2025, 20:56

Stando a tre exit poll diffusi alla chiusura dei seggi alle 19.00, a VV è andato tra il 43% e il 45%. Una percentuale tuttavia che non appare molto rassicurante per formare da solo un nuovo governo.

Stando all'exit poll dell'istituto Pipos, diffuso dall'emittente televisiva Klan, a Vetvendosje è andato il 44,1%. Segue il Partito Democratico del Kosovo (PDK, centrodestra) con il 23,9%. Al terzo posto è data la Lega Democratica del Kosovo (LDK, centrodestra) che avrebbe ottenuto il 16,1%, mentre alla Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, centrodestra) è andato il 6%.

Secondo un altro exit poll di UBO Consulting, il VV ha ottenuto il 45,7% , il PDK il 22%, LDK il 15,6%, e AAK il 5,3%.

Il terzo exit poll elaborato da Albanian Post, vede il VV vincitore con il 43,5%, seguito da PDK col 23,6%, LDK al 15.9%, e AAK al 7,2%.

Alle ultime elezioni parlamentari del 9 febbraio scorso, Vetevendosje aveva ottenuto il 42,3% e 48 deputati (sul totale di 120), non sufficienti a formare un governo da solo. Nessuna delle altre forze politiche aveva accettato di entrare in coalizione con VV, cosa che ha portato al nuovo voto anticipato odierno.

I più letti

Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
Specie a rischio e ritorni sorprendenti: chi vince e chi perde nel regno animale in Svizzera
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Eros Ramazzotti sotto accusa, il vicino gli chiede 200mila euro: ecco cos'è successo
Christa Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»

Altre notizie

Usa-Russia. Yuri Ushakov: «Trump ha chiesto una nuova telefonata con Putin», dopo l'incontro con Zelensky

Usa-RussiaYuri Ushakov: «Trump ha chiesto una nuova telefonata con Putin», dopo l'incontro con Zelensky

Sfide della geopolitica. Il celebre sotrico Niall Ferguson: «Il declino dell'Europa è politico, non economico»

Sfide della geopoliticaIl celebre sotrico Niall Ferguson: «Il declino dell'Europa è politico, non economico»

Guerra in Ucraina. Trump: «Ho avuto una telefonata costruttiva con Putin»

Guerra in UcrainaTrump: «Ho avuto una telefonata costruttiva con Putin»