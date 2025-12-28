Nemmeno a questo giro Albin Kurti ha raggiunto la maggioranza necessaria per governare in autonomia. Keystone

Il partito Vetevendosje (Autodeterminazione, VV, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti, ha vinto le elezioni parlamentari di oggi in Kosovo.

Keystone-SDA SDA

Stando a tre exit poll diffusi alla chiusura dei seggi alle 19.00, a VV è andato tra il 43% e il 45%. Una percentuale tuttavia che non appare molto rassicurante per formare da solo un nuovo governo.

Stando all'exit poll dell'istituto Pipos, diffuso dall'emittente televisiva Klan, a Vetvendosje è andato il 44,1%. Segue il Partito Democratico del Kosovo (PDK, centrodestra) con il 23,9%. Al terzo posto è data la Lega Democratica del Kosovo (LDK, centrodestra) che avrebbe ottenuto il 16,1%, mentre alla Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, centrodestra) è andato il 6%.

Secondo un altro exit poll di UBO Consulting, il VV ha ottenuto il 45,7% , il PDK il 22%, LDK il 15,6%, e AAK il 5,3%.

Il terzo exit poll elaborato da Albanian Post, vede il VV vincitore con il 43,5%, seguito da PDK col 23,6%, LDK al 15.9%, e AAK al 7,2%.

Alle ultime elezioni parlamentari del 9 febbraio scorso, Vetevendosje aveva ottenuto il 42,3% e 48 deputati (sul totale di 120), non sufficienti a formare un governo da solo. Nessuna delle altre forze politiche aveva accettato di entrare in coalizione con VV, cosa che ha portato al nuovo voto anticipato odierno.