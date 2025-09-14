  1. Clienti privati
Per attenuare le spese F-35: la riduzione del numero di jet da combattimento ordinati è possibile

SDA

14.9.2025 - 12:34

La Svizzera potrebbe far fronte all'aumento dei costi dei jet da combattimento ordinati dagli Stati Uniti, riducendone il numero. (immagine d'archivio)
La Svizzera potrebbe far fronte all'aumento dei costi dei jet da combattimento ordinati dagli Stati Uniti, riducendone il numero. (immagine d'archivio)
Keystone

Una riduzione del numero di velivoli da combattimento F-35 ordinati dalla Confederazione è possibile, stando alle autorità americane. Hanno comunicato alla Svizzera che questa potrebbe essere un'opzione per attenuare il massiccio aumento dei costi.

Keystone-SDA

14.09.2025, 12:34

14.09.2025, 14:20

Lo ha indicato il portavoce dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) Kaj-Gunnar Sievert a Keystone-ATS confermando una notizia apparsa sulla «NZZ am Sonntag». Dal punto di vista del governo statunitense la Svizzera è libera di decidere se ordinare un numero inferiore di jet F-35, stando al portavoce di armasuisse.

Si tratta di un'opzione dopo l'annuncio del massiccio aumento dei costi per l'acquisto della flotta di F-35, che originariamente prevedeva 36 unità, ha affermato Sievert. Invece del prezzo fisso inizialmente previsto di 6 miliardi, ora si devono prevedere costi aggiuntivi compresi tra 650 milioni e 1,3 miliardi di franchi.

Il numero di 36 velivoli è effettivamente stabilito nel contratto di acquisto. Una riduzione del numero di unità ordinate richiederebbe quindi un adeguamento della cosiddetta «Letter of Offer and Acceptance» (lettera di offerta e accettazione), che regola l'accordo con gli Stati Uniti, scrive la «NZZ am Sonntag».

La decisione sul numero di jet spetta alla politica. A metà agosto, il consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), aveva ipotizzato l'opzione di ridurre il numero di pezzi da acquistare per far fronte ai costi aggiuntivi.

