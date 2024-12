Il 26enne Luigi Mangione è accusato di aver freddato in strada, a Manhattan, Brian Thompson, il CEO di UnitedHealthcare. (Foto archivio) Keystone

I sostenitori di Luigi Mangione, il presunto killer del CEO di UnitedHealthCare freddato a Manhattan il 4 dicembre, hanno raccolto più di 120'000 dollari per le spese legali. La somma è stata incassata in un solo giorno sul conto del sito di crowdfunding GiveSendGo.

Keystone-SDA SDA

Il «Comitato legale del 4 dicembre», il gruppo che coordina la raccolta fondi, ha affermato di non tollerare la violenza, ma di raccogliere fondi per garantire al 26enne un giusto processo.

«Nel mezzo di un clima politico acceso in cui è quasi impossibile immaginare una giuria imparziale, questa raccolta fondi contribuirà a garantire il diritto costituzionale del sospettato a una giusta rappresentanza legale», ha affermato il gruppo con il Daily Beast.

La raccolta fondi è ospitata da un sito di crowdfunding cristiano precedentemente utilizzato per raccogliere fondi per la difesa legale di Kyle Rittenhouse e Daniel Penny. Raccolte fondi simili pubblicate su GoFundMe sono state rimosse per violazione dei termini di servizio del sito, ha riferito la scorsa settimana Nbc News.