Medio OrienteLa FAO: «In Libano oltre un milione di persone a rischio fame»
SDA
29.4.2026 - 18:30
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, 1,2 milioni di persone in Libano – quasi un quarto della popolazione del paese – rischia di soffrire la fame a causa della guerra con l'Iran.
Keystone-SDA
29.04.2026, 18:30
29.04.2026, 18:37
SDA
Lo studio congiunto della Fao e del ministero dell'agricoltura libanese segnala un rapido deterioramento della sicurezza alimentare, causato da «conflitti, sfollamenti e pressioni economiche.
Stando a quanto riportato, l'approvvigionamento di cibo in Libano rimane vulnerabile agli shock e, in assenza di assistenza umanitaria o di miglioramenti economici, è probabile che la situazione peggiori nei prossimi mesi.