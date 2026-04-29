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Medio Oriente La FAO: «In Libano oltre un milione di persone a rischio fame»

SDA

29.4.2026 - 18:30

La guerra in Libano sta provocando una catastrofe umanitaria.
La guerra in Libano sta provocando una catastrofe umanitaria.
Keystone

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, 1,2 milioni di persone in Libano – quasi un quarto della popolazione del paese – rischia di soffrire la fame a causa della guerra con l'Iran.

Keystone-SDA

29.04.2026, 18:30

29.04.2026, 18:37

Lo studio congiunto della Fao e del ministero dell'agricoltura libanese segnala un rapido deterioramento della sicurezza alimentare, causato da «conflitti, sfollamenti e pressioni economiche.

Stando a quanto riportato, l'approvvigionamento di cibo in Libano rimane vulnerabile agli shock e, in assenza di assistenza umanitaria o di miglioramenti economici, è probabile che la situazione peggiori nei prossimi mesi.

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