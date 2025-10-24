Medio OrienteFazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza
24.10.2025 - 17:53
Le fazioni palestinesi riunite al Cairo, tra cui Hamas, hanno concordato in una nota congiunta di affidare temporaneamente la gestione di Gaza a un comitato indipendente di tecnocrati, in seguito all'accordo voluto da Donald Trump.
Secondo il documento, i vari gruppi palestinesi hanno deciso di istituire un «comitato palestinese temporaneo composto da residenti tecnocrati indipendenti, responsabile della gestione dei servizi di base». I gruppi hanno concordato una strategia nazionale volta a «rivitalizzare l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese».