Medio Oriente Fazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza

SDA

24.10.2025 - 17:53

Trovato un accordo al Cairo sulla gestione di Gaza.
Keystone

Le fazioni palestinesi riunite al Cairo, tra cui Hamas, hanno concordato in una nota congiunta di affidare temporaneamente la gestione di Gaza a un comitato indipendente di tecnocrati, in seguito all'accordo voluto da Donald Trump.

Keystone-SDA

24.10.2025, 17:59

Secondo il documento, i vari gruppi palestinesi hanno deciso di istituire un «comitato palestinese temporaneo composto da residenti tecnocrati indipendenti, responsabile della gestione dei servizi di base». I gruppi hanno concordato una strategia nazionale volta a «rivitalizzare l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese».

