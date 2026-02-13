Mamma di un'anchor della NBCL'FBI aumenta a 100.000 dollari la ricompensa per informazioni su Nancy Guthrie, l'84enne rapita
L'Fbi ha aumentato la ricompensa a 100.000 dollari per informazioni che portino alla posizione di Nancy Guthrie, la 84enne mamma dell'anchor della Nbc Savannah Guthrie, scomparsa di casa nella notte del primo febbraio a Tucson. Lo riporta Cnn.
Il sospettato del sequestro, ripreso nel video del citofono, è stato descritto come un uomo alto 1,75-1,80 m, di corporatura media.
Gli investigatori hanno recuperato alcuni guanti ma non è chiaro se le autorità ritengano che fossero indossati dal sospettato.
Alle persone che vivono vicino all'abitazione di Guthrie è stato chiesto di fornire eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza di auto e persone risalenti a circa un mese prima della scomparsa dell'84enne.