Mamma di un'anchor della NBC L'FBI aumenta a 100.000 dollari la ricompensa per informazioni su Nancy Guthrie, l'84enne rapita

SDA

13.2.2026 - 10:33

Rimane avvolto nel mistero il caso Nancy Guthrie.
Rimane avvolto nel mistero il caso Nancy Guthrie.
Keystone

L'Fbi ha aumentato la ricompensa a 100.000 dollari per informazioni che portino alla posizione di Nancy Guthrie, la 84enne mamma dell'anchor della Nbc Savannah Guthrie, scomparsa di casa nella notte del primo febbraio a Tucson. Lo riporta Cnn.

Keystone-SDA

13.02.2026, 10:33

13.02.2026, 10:58

Il sospettato del sequestro, ripreso nel video del citofono, è stato descritto come un uomo alto 1,75-1,80 m, di corporatura media.

Gli investigatori hanno recuperato alcuni guanti ma non è chiaro se le autorità ritengano che fossero indossati dal sospettato.

Alle persone che vivono vicino all'abitazione di Guthrie è stato chiesto di fornire eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza di auto e persone risalenti a circa un mese prima della scomparsa dell'84enne.

