Agenti delle forze dell'ordine sulla scena dell'attacco a Boulder, Colorado Keystone

Sei persone, di età compresa tra 67 e 88 anni, sono rimaste ferite in quello che l'Fbi ha definito subito «un attacco terroristico mirato» contro una marcia della comunità ebraica a Boulder, Colorado.

Keystone-SDA SDA

La polizia ha arrestato «un maschio adulto», portato all'ospedale con ferite lievi, ma non ha fornito le sue generalità. È sospettato di aver lanciato alcune bottiglie molotov che hanno ustionato alcuni partecipanti al corteo, come hanno riferito anche alcuni testimoni di questa città di poco più di 100 mila abitanti, a 40 km da Denver.

In un video diffuso sui social, si vede un uomo a torso nudo, agitato, che regge due bottiglie in fiamme e che sembra gridare «Palestina libera». I network Usa hanno già trasmesso alcune scene immediatamente successive all'attacco, con l'intervento dei primi soccorritori, che hanno usato delle bandiere per spegnere le fiamme sul corpo delle persone colpite.

Il capo della polizia locale, Stehpen Redfearn, ha detto in una conferenza stampa che «e' irresponsabile speculare ora sul movente» del gesto e che per ora non lo definirà un attacco terroristico. Ma il capo del Bureau Kash Patel ha già dato la linea a livello federale e il dipartimento di giustizia ha promesso di perseguire i responsabili «col massimo rigore».

Nel frattempo il presidente Donald Trump e' stato informato dell'assalto. La comunità ebraica di Boulder si e' detta «addolorata e affranta nell'apprendere che un ordigno incendiario è stato lanciato contro i partecipanti alla marcia 'Run for Their Lives' in Pearl Street, mentre stavano sensibilizzando l'opinione pubblica sulla questione degli ostaggi ancora detenuti a Gaza», mentre il governatore democratico del Colorado Jared Polis ha parlato di un «atroce atto terroristico», ammonendo che «atti pieni d'odio di qualsiasi tipo sono inaccettabili».

L'attacco arriva in un momento di forti tensioni negli Stati Uniti a causa della guerra di Israele a Gaza, che ha provocato sia un aumento dei crimini d'odio antisemiti sia una campagna dei sostenitori conservatori di Israele, guidati da Trump, contro le proteste filo-palestinesi (bollate come antisemite) nei campus universitari.

Tra gli episodi di antisemitismo più recenti, l'attacco incendiario alla residenza del governatore dem della Pennsylvania Josh Shapiro (di fede ebraica) e l'attentato alla coppia che lavorava all'ambasciata israeliana a Washington, uccisa mentre usciva dal Jewish museum della capitale americana.