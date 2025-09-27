La protesta messa in atto dagli agenti dell'Fbi nel 2020. Keystone

L'Fbi ha licenziato gli agenti che nel 2020 si erano inginocchiati durante una protesta a Washington per l'omicidio di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis. Lo riferisce il Guardian, precisando che secondo due fonti sono 20 gli agenti silurati.

Il sindacato del Bureau ha confermato il licenziamento di oltre dieci persone, tra le quali veterani di guerra, e ha chiesto al Congresso di aprire un'indagine.

«Come ha ripetutamente affermato il direttore Patel, nessuno è al di sopra della legge», ha dichiarato l'associazione degli agenti. «Ma invece di garantire a questi agenti un trattamento equo e un giusto processo, Patel ha scelto di violare la legge ignorando i loro diritti costituzionali e legali».