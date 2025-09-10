  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Un giudice blocca il licenziamento della governatrice della FED Lisa Cook

SDA

10.9.2025 - 07:16

Prosegue il caso riguardante Lisa Cook.
Prosegue il caso riguardante Lisa Cook.
Keystone

Un tribunale statunitense ha bloccato temporaneamente il licenziamento della governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinato dal presidente americano Donald Trump.

Keystone-SDA

10.09.2025, 07:16

10.09.2025, 08:15

Un giudice di Washington, Jia Cobb, ha accolto la richiesta della Cook di rimanere nel consiglio di amministrazione della Fed mentre si esamina il merito del suo ricorso contro il licenziamento, una settimana prima della prossima riunione sui tassi di interesse della banca centrale statunitense.

Nella sua decisione il giudice ha ritenuto che la Cook avesse una «forte probabilità» di successo su alcuni punti, tra cui la sua argomentazione secondo cui Trump avrebbe violato il Federal Reserve Act licenziandola senza «giusta causa».

«L'interesse pubblico per l'indipendenza della Federal Reserve giustifica la reintegrazione della signora Cook», ha aggiunto il giudice. Lisa Cook, la prima donna afroamericana a far parte del Consiglio dei governatori della Fed, è stata nominata dal presidente Joe Biden nel 2022. È stata accusata dalla fazione di Trump di aver mentito per ottenere tassi ipotecari più favorevoli nel 2021. La Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito in una recente sentenza che i funzionari della Fed possono essere rimossi solo «per giusta causa», il che può essere interpretato come cattiva condotta o negligenza.

Nella sua sentenza, il giudice Cobb ha osservato che il caso della Cook è il primo di questo tipo di rimozione «nei 111 anni di storia della Federal Reserve» e ha messo in dubbio la natura delle accuse mosse dall'amministrazione Trump. «'Per giusta causa' non si intende la rimozione esclusivamente per atti commessi prima dell'insediamento», ha scritto.

La decisione del giudice «riconosce e ribadisce l'importanza di preservare l'indipendenza della Fed da interferenze politiche illecite», ha affermato l'avvocato della Cook, Abbe David Lowell. «Consentire al presidente di rimuovere illegalmente la governatrice sulla base di accuse infondate e vaghe metterebbe a repentaglio la stabilità del nostro sistema finanziario e minerebbe lo stato di diritto», ha aggiunto.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Anziano intrappolato in ascensore per quattro giorni senza acqua né telefono
Maltempo in Lombardia, treno fermato a pochi metri da una voragine
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

Altre notizie

Giornata di mobilitazione. Primi «blocchi» in Francia, 75 arresti a Parigi

Giornata di mobilitazionePrimi «blocchi» in Francia, 75 arresti a Parigi

Tensioni. Droni sulla Polonia, numerose reazioni internazionali

TensioniDroni sulla Polonia, numerose reazioni internazionali

Programma di difesa. L'Australia schiererà la flotta di droni d'attacco sottomarini «Ghost shark»

Programma di difesaL'Australia schiererà la flotta di droni d'attacco sottomarini «Ghost shark»