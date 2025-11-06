MaltempoIl bilancio del passaggio del tifone Kalmaegi nelle Filippine sale a 140 morti
SDA
6.11.2025 - 11:41
È salito ad almeno 140 morti e 127 dispersi il bilancio del passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine centrali, devastate dalle inondazioni. Lo rendono noto oggi le autorità locali, mentre la tempesta si dirige verso il Vietnam.
Keystone-SDA
06.11.2025, 11:41
SDA
Le acque alluvionali descritte come senza precedenti hanno attraversato le città della provincia di Cebu questa settimana travolgendo auto, baracche lungo il fiume ed enormi container.
Il conteggio delle vittime a livello nazionale include sei membri dell'equipaggio di un elicottero militare precipitato durante una missione di soccorso dopo il tifone.