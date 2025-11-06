  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Il bilancio del passaggio del tifone Kalmaegi nelle Filippine sale a 140 morti

SDA

6.11.2025 - 11:41

La devastazione a Cebu
La devastazione a Cebu
KEYSTONE

È salito ad almeno 140 morti e 127 dispersi il bilancio del passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine centrali, devastate dalle inondazioni. Lo rendono noto oggi le autorità locali, mentre la tempesta si dirige verso il Vietnam.

Keystone-SDA

06.11.2025, 11:41

Le acque alluvionali descritte come senza precedenti hanno attraversato le città della provincia di Cebu questa settimana travolgendo auto, baracche lungo il fiume ed enormi container.

Il conteggio delle vittime a livello nazionale include sei membri dell'equipaggio di un elicottero militare precipitato durante una missione di soccorso dopo il tifone.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Dopo la vittoria di Mamdani, Trump taglierà i fondi federali a New York?
Trovata morta la nota influencer brasiliana conosciuta come la «Barbie umana»
Nella torre di controllo non c'è nessuno, un volo passeggeri costretto a dirottare

Altre notizie

Medio Oriente. MO: Idf ordina evacuazioni nel sud Libano, attacchi imminenti

Medio OrienteMO: Idf ordina evacuazioni nel sud Libano, attacchi imminenti

Inflazione. Prezzi al consumo in calo in ottobre in Svizzera

InflazionePrezzi al consumo in calo in ottobre in Svizzera

Difesa. GB/Turchia: Starmer ed Erdogan siglano accordo su Eurofighter

DifesaGB/Turchia: Starmer ed Erdogan siglano accordo su Eurofighter